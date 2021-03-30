https://ria.ru/20210330/astrazeneca-1603395441.html

AstraZeneca переименовала свою вакцину от COVID-19 в Vaxzevria

AstraZeneca переименовала свою вакцину от COVID-19 в Vaxzevria

Вакцина против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта получила новое название Vaxzevria, сообщается на сайте европейского агентства EMA. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:54

2021-03-30T08:54

2021-03-30T12:28

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вакцина против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта получила новое название Vaxzevria, сообщается на сайте европейского агентства EMA. На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину. В Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, и он умер через десять дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Позднее похожая информация стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства ЕС в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.Эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.

швеция

австрия

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коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, astrazeneca , швеция, австрия