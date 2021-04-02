Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/tayvan-1603969360.html
Минтранс Тайваня уточнил число пострадавших при крушении поезда
Минтранс Тайваня уточнил число пострадавших при крушении поезда
На момент аварии в сошедшем на Тайване с рельс поезде находилось 496 человек, из них 146 пострадали, 51 погиб, в том числе гражданин Франции, сообщил на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:15
2021-04-02T15:37
тайвань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603918231_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_dd5b9d0791f13607156ad90254bc2640.jpg
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. На момент аварии в сошедшем на Тайване с рельс поезде находилось 496 человек, из них 146 пострадали, 51 погиб, в том числе гражданин Франции, сообщил на пресс-конференции в пятницу замминистра транспорта и коммуникаций Тайваня Ван Гоцай.Ранее телекомпания TVBS сообщала о 54 жертвах и 156 пострадавших, а также о том, что на момент аварии в поезде было около 350 человек."Всего в поезде находилось 496 человек, в том числе 492 пассажира, машинист, помощник машиниста, уборщица и начальник поезда", - сообщил Ван Гоцай, слова которого приводит Центральное информационное агентство Тайваня.Он заявил, что "окончательно подтвержденное число погибших - 51, среди них один гражданин Франции, погибли машинист, помощник машиниста и 49 пассажиров, 146 пострадавших получают необходимую помощь, некоторые уехали".Авария произошла в 09.28 по местному времени (04.28 мск) в туннеле в уезде Хуалянь. В составе поезда Taroko Express, следовавшего из города Синьбэй на севере Тайваня в Тайдун на юго-востоке острова, было восемь вагонов. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформированы. Поисково-спасательную операцию затрудняло то, что вагоны с третьего по восьмой находились в туннеле.По предварительным данным, причиной аварии стала плохо припаркованная строительная техника на склоне у железнодорожных путей, откуда она соскользнула и столкнулась с поездом.
https://ria.ru/20210402/tayvan-1603919189.html
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603918231_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_8f9b286abbf9b005b307a8d97ff1d720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тайвань, в мире

Минтранс Тайваня уточнил число пострадавших при крушении поезда

15:15 02.04.2021 (обновлено: 15:37 02.04.2021)
 
© REUTERS / FTVНа месте крушения пассажирского поезда на Тайване
На месте крушения пассажирского поезда на Тайване - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© REUTERS / FTV
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. На момент аварии в сошедшем на Тайване с рельс поезде находилось 496 человек, из них 146 пострадали, 51 погиб, в том числе гражданин Франции, сообщил на пресс-конференции в пятницу замминистра транспорта и коммуникаций Тайваня Ван Гоцай.
Ранее телекомпания TVBS сообщала о 54 жертвах и 156 пострадавших, а также о том, что на момент аварии в поезде было около 350 человек.
"Всего в поезде находилось 496 человек, в том числе 492 пассажира, машинист, помощник машиниста, уборщица и начальник поезда", - сообщил Ван Гоцай, слова которого приводит Центральное информационное агентство Тайваня.
Он заявил, что "окончательно подтвержденное число погибших - 51, среди них один гражданин Франции, погибли машинист, помощник машиниста и 49 пассажиров, 146 пострадавших получают необходимую помощь, некоторые уехали".
На месте крушения пассажирского поезда на Тайване - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:26
Железнодорожная катастрофа на Тайване
Авария произошла в 09.28 по местному времени (04.28 мск) в туннеле в уезде Хуалянь. В составе поезда Taroko Express, следовавшего из города Синьбэй на севере Тайваня в Тайдун на юго-востоке острова, было восемь вагонов. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформированы. Поисково-спасательную операцию затрудняло то, что вагоны с третьего по восьмой находились в туннеле.
По предварительным данным, причиной аварии стала плохо припаркованная строительная техника на склоне у железнодорожных путей, откуда она соскользнула и столкнулась с поездом.
 
ТайваньВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния