https://ria.ru/20210402/tayvan-1603969360.html

Минтранс Тайваня уточнил число пострадавших при крушении поезда

Минтранс Тайваня уточнил число пострадавших при крушении поезда

На момент аварии в сошедшем на Тайване с рельс поезде находилось 496 человек, из них 146 пострадали, 51 погиб, в том числе гражданин Франции, сообщил на... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:15

2021-04-02T15:15

2021-04-02T15:37

тайвань

в мире

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. На момент аварии в сошедшем на Тайване с рельс поезде находилось 496 человек, из них 146 пострадали, 51 погиб, в том числе гражданин Франции, сообщил на пресс-конференции в пятницу замминистра транспорта и коммуникаций Тайваня Ван Гоцай.Ранее телекомпания TVBS сообщала о 54 жертвах и 156 пострадавших, а также о том, что на момент аварии в поезде было около 350 человек."Всего в поезде находилось 496 человек, в том числе 492 пассажира, машинист, помощник машиниста, уборщица и начальник поезда", - сообщил Ван Гоцай, слова которого приводит Центральное информационное агентство Тайваня.Он заявил, что "окончательно подтвержденное число погибших - 51, среди них один гражданин Франции, погибли машинист, помощник машиниста и 49 пассажиров, 146 пострадавших получают необходимую помощь, некоторые уехали".Авария произошла в 09.28 по местному времени (04.28 мск) в туннеле в уезде Хуалянь. В составе поезда Taroko Express, следовавшего из города Синьбэй на севере Тайваня в Тайдун на юго-востоке острова, было восемь вагонов. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформированы. Поисково-спасательную операцию затрудняло то, что вагоны с третьего по восьмой находились в туннеле.По предварительным данным, причиной аварии стала плохо припаркованная строительная техника на склоне у железнодорожных путей, откуда она соскользнула и столкнулась с поездом.

https://ria.ru/20210402/tayvan-1603919189.html

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, в мире