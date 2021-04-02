https://ria.ru/20210402/tayvan-1603969360.html
Минтранс Тайваня уточнил число пострадавших при крушении поезда
Минтранс Тайваня уточнил число пострадавших при крушении поезда
На момент аварии в сошедшем на Тайване с рельс поезде находилось 496 человек, из них 146 пострадали, 51 погиб, в том числе гражданин Франции, сообщил на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:15
2021-04-02T15:15
2021-04-02T15:37
тайвань
в мире
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. На момент аварии в сошедшем на Тайване с рельс поезде находилось 496 человек, из них 146 пострадали, 51 погиб, в том числе гражданин Франции, сообщил на пресс-конференции в пятницу замминистра транспорта и коммуникаций Тайваня Ван Гоцай.Ранее телекомпания TVBS сообщала о 54 жертвах и 156 пострадавших, а также о том, что на момент аварии в поезде было около 350 человек."Всего в поезде находилось 496 человек, в том числе 492 пассажира, машинист, помощник машиниста, уборщица и начальник поезда", - сообщил Ван Гоцай, слова которого приводит Центральное информационное агентство Тайваня.Он заявил, что "окончательно подтвержденное число погибших - 51, среди них один гражданин Франции, погибли машинист, помощник машиниста и 49 пассажиров, 146 пострадавших получают необходимую помощь, некоторые уехали".Авария произошла в 09.28 по местному времени (04.28 мск) в туннеле в уезде Хуалянь. В составе поезда Taroko Express, следовавшего из города Синьбэй на севере Тайваня в Тайдун на юго-востоке острова, было восемь вагонов. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформированы. Поисково-спасательную операцию затрудняло то, что вагоны с третьего по восьмой находились в туннеле.По предварительным данным, причиной аварии стала плохо припаркованная строительная техника на склоне у железнодорожных путей, откуда она соскользнула и столкнулась с поездом.
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тайвань, в мире
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости.
На момент аварии в сошедшем на Тайване
с рельс поезде находилось 496 человек, из них 146 пострадали, 51 погиб, в том числе гражданин Франции
, сообщил на пресс-конференции в пятницу замминистра транспорта и коммуникаций Тайваня Ван Гоцай.
Ранее телекомпания TVBS
сообщала о 54 жертвах и 156 пострадавших, а также о том, что на момент аварии в поезде было около 350 человек.
"Всего в поезде находилось 496 человек, в том числе 492 пассажира, машинист, помощник машиниста, уборщица и начальник поезда", - сообщил Ван Гоцай, слова которого приводит Центральное информационное агентство Тайваня.
Он заявил, что "окончательно подтвержденное число погибших - 51, среди них один гражданин Франции, погибли машинист, помощник машиниста и 49 пассажиров, 146 пострадавших получают необходимую помощь, некоторые уехали".
Авария произошла в 09.28 по местному времени (04.28 мск) в туннеле в уезде Хуалянь
. В составе поезда Taroko Express, следовавшего из города Синьбэй на севере Тайваня в Тайдун на юго-востоке острова, было восемь вагонов. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформированы. Поисково-спасательную операцию затрудняло то, что вагоны с третьего по восьмой находились в туннеле.
По предварительным данным, причиной аварии стала плохо припаркованная строительная техника на склоне у железнодорожных путей, откуда она соскользнула и столкнулась с поездом.