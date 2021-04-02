https://ria.ru/20210402/tayvan-1603942011.html

Число жертв крушения поезда на Тайване выросло до 54 человек

Число жертв крушения поезда на Тайване выросло до 54 человек

Число жертв железнодорожной аварии на Тайване достигло 54, пострадали 156 человек, сообщает телекомпания TVBS. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:00

2021-04-02T13:00

2021-04-02T13:21

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Число жертв железнодорожной аварии на Тайване достигло 54, пострадали 156 человек, сообщает телекомпания TVBS.Ранее сообщалось, что 48 человек погибли, 118 госпитализированы."Согласно последним данным, в результате аварии 54 человека погибли, 156 пострадали, машинист и помощник машиниста погибли при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении TVBS.ЧП произошло в 09.28 по местному времени (04.28 мск) в туннеле в уезде Хуалянь. В составе поезда Taroko Express, следовавшего из города Синьбэй на севере Тайваня в Тайдун на юго-востоке острова, было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформированы. Поисково-спасательную операцию затрудняло то, что вагоны с третьего по восьмой находились в туннеле.По предварительным данным, причиной аварии стала плохо припаркованная строительная техника на склоне у железнодорожных путей, откуда она соскользнула и столкнулась с поездом. Как ранее сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров, среди жертв граждан России нет.

https://ria.ru/20210402/tayvan-1603919189.html

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Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване 2021-04-02T13:00 true PT0M50S

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китай, хуалянь, тайвань, в мире