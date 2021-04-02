https://ria.ru/20210402/tayvan-1603910789.html

Число погибших при крушении поезда на Тайване достигло 41

Число погибших при крушении поезда на Тайване достигло 41

Число жертв железнодорожной аварии на Тайване достигло 41, госпитализированы 66 человек, сообщает Национальное пожарное агентство острова. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:41

2021-04-02T10:41

2021-04-02T12:28

тайвань

в мире

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Число жертв железнодорожной аварии на Тайване достигло 41, госпитализированы 66 человек, сообщает Национальное пожарное агентство острова.Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 61 - госпитализирован."На данный момент ситуация следующая: обнаружен 41 человек без признаков жизни, два человека все еще остаются заблокированными, 66 госпитализированы", – говорится в заявлении пожарных на странице в соцсети Facebook.ЧП произошло около 09.00 (04.00 мск) в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь. Авария произошла внутри туннеля "Дациншуй". В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый вагон - сильно деформированы.Причиной аварии пассажирского поезда на Тайване, по предварительным данным, стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.Как ранее сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров, на данный момент среди жертв граждан России нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/avariya-poezd-1603892292.html

тайвань

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Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване 2021-04-02T10:41 true PT0M50S

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тайвань, в мире