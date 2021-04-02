https://ria.ru/20210402/sputnik-v-1604013185.html

Минздрав Черногории назвал "Спутник V" надежной и эффективной вакциной

Минздрав Черногории назвал "Спутник V" надежной и эффективной вакциной

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович считает, что российская вакцина "Спутник V" является очень качественной, об этом она рассказала в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:52

2021-04-02T18:52

2021-04-02T18:52

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

черногория

подгорица (город)

вакцинация

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович считает, что российская вакцина "Спутник V" является очень качественной, об этом она рассказала в интервью RT.Министр высоко оценила труд российских ученых НИЦЭМ имени Гамалеи по созданию этой вакцины. Министр в начале пандемии работала врачом и возглавляла пульмонологическую больницу при Главном клиническом центре в Подгорице. В разгар эпидемии коронавируса она постоянно работала в "красной зоне", а как только представилась возможность, медик вакцинировалась от COVID-19. Вакцинацию министр прошла в феврале. Она оказалась одной из первых 150 человек, кто получил в Черногории российскую вакцину. В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V" после того, как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории препарат российского производства.

https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598686697.html

черногория

подгорица (город)

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вакцина "спутник v", здоровье - общество, черногория, подгорица (город), вакцинация