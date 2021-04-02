Минздрав Черногории назвал "Спутник V" надежной и эффективной вакциной
© Фото : Vlada Crne Gore / Government of Montenegro / SasaMaticМинистр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович возле контейнеров c российской вакциной Sputnik V
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович считает, что российская вакцина "Спутник V" является очень качественной, об этом она рассказала в интервью RT.
Министр высоко оценила труд российских ученых НИЦЭМ имени Гамалеи по созданию этой вакцины.
"Это поистине серьезный проект, для реализации которого потребовались колоссальные усилия множества высококлассных специалистов. Считаю, эта вакцина заслуживает большого уважения", — сообщила Елена Боровинич-Бойович.
Министр в начале пандемии работала врачом и возглавляла пульмонологическую больницу при Главном клиническом центре в Подгорице. В разгар эпидемии коронавируса она постоянно работала в "красной зоне", а как только представилась возможность, медик вакцинировалась от COVID-19.
"Я вакцинировалась "Спутником V" и считаю, что это надежная, качественная, эффективная и безопасная вакцина", — заявила министр.
Вакцинацию министр прошла в феврале. Она оказалась одной из первых 150 человек, кто получил в Черногории российскую вакцину.
В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V" после того, как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории препарат российского производства.