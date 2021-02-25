https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598978221.html

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Черногорию

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Черногорию

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ прибыла в Черногорию в четверг, сообщило правительство страны. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:01

2021-02-25T18:01

2021-02-25T18:01

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ана брнабич

коронавирусы

здоровье - общество

черногория

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БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ прибыла в Черногорию в четверг, сообщило правительство страны."В Черногорию прибыла партия в 5 тысяч доз вакцины "Спутник V" из России", - сообщил кабмин в Twitter, уточнив, что это первая из поставок, о которых правительство договорилось с российской стороной. Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович 23 февраля сделала прививку от коронавируса вакциной российского производства из переданной властями Сербии первой партии препарата. В четверг глава Минздрава встретила средства иммунизации из РФ в аэропорту.В сообщении правительства Черногории отмечается, что в ближайшие дни из Пекина в Подгорицу отправятся 30 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории 2 тысячи доз препарата российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.Ране научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.

https://ria.ru/20210225/sputnik-v-1598961321.html

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