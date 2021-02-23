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Министр здравоохранения Черногории привилась вакциной "Спутник V"
Министр здравоохранения Черногории привилась вакциной "Спутник V"
Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич- Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства "Спутник V", сообщило ведомство. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T20:32
2021-02-23T20:32
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ана брнабич
здоровье - общество
черногория
в мире
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БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич- Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства "Спутник V", сообщило ведомство.До своего назначения на пост министра в декабре 2020 года доктор Боровинич-Бойович возглавляла клинику пульмонологии Клинического центра Черногории и как врач лично участвовала в борьбе с пандемией COVID-19 и лечении пациентов."Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович приняла вакцину от коронавируса "Спутник V". Это первая из 150 доз, которые поступили в Клинический центр Черногории", - сообщил минздрав.В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории две тысячи доз препарата российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, здоровье - общество, черногория, в мире

Министр здравоохранения Черногории привилась вакциной "Спутник V"

20:32 23.02.2021
 
© Фото : Vlada Crne Gore / Government of Montenegro / SasaMaticМинистр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства "Спутник V"
Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : Vlada Crne Gore / Government of Montenegro / SasaMatic
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БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич- Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства "Спутник V", сообщило ведомство.
До своего назначения на пост министра в декабре 2020 года доктор Боровинич-Бойович возглавляла клинику пульмонологии Клинического центра Черногории и как врач лично участвовала в борьбе с пандемией COVID-19 и лечении пациентов.
"Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович приняла вакцину от коронавируса "Спутник V". Это первая из 150 доз, которые поступили в Клинический центр Черногории", - сообщил минздрав.
В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории две тысячи доз препарата российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАна БрнабичЗдоровье - ОбществоЧерногорияВ мире
 
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