https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598686697.html

Министр здравоохранения Черногории привилась вакциной "Спутник V"

Министр здравоохранения Черногории привилась вакциной "Спутник V"

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич- Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства "Спутник V", сообщило ведомство. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T20:32

2021-02-23T20:32

2021-02-23T20:32

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

ана брнабич

здоровье - общество

черногория

в мире

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БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич- Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства "Спутник V", сообщило ведомство.До своего назначения на пост министра в декабре 2020 года доктор Боровинич-Бойович возглавляла клинику пульмонологии Клинического центра Черногории и как врач лично участвовала в борьбе с пандемией COVID-19 и лечении пациентов."Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович приняла вакцину от коронавируса "Спутник V". Это первая из 150 доз, которые поступили в Клинический центр Черногории", - сообщил минздрав.В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории две тысячи доз препарата российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, здоровье - общество, черногория, в мире