https://ria.ru/20210402/shri-lanka-1603919737.html
На Шри-Ланке ждут российских туристов
На Шри-Ланке ждут российских туристов
По словам министра туризма Шри-Ланки, в стране ожидают роста турпотока из России, сообщает Турпром. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:44
2021-04-02T12:44
2021-04-02T12:44
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МОСКВА, 2 апр—РИА Новости. По словам министра туризма Шри-Ланки, в стране ожидают роста турпотока из России, сообщает Турпром.Многие европейские страны в данный момент ввели ограничения из-за третьей волны COVID-19. Соответственно, приток туристов оттуда невелик.Как отметил министр, в сложившейся ситуации рассчитывать можно только на российский рынок и государства постсоветского пространства.По данным Sri Lanka Tourism, Казахстан, Украина, Германия, Российская Федерация и Китай вошли в пятерку основных международных туристических рынков Шри-Ланки в феврале 2021. Напомним, официально Шри-Ланка открыта для туристов с 21 января, при этом авиасообщение с Россией возобновится только в апреле.Для въезда в страну путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест за 96 часов до вылета. Бронирование проживания возможно только в сертифицированных отелях, представленных на сайте туроператора. Гостям потребуются обязательная внутренняя медицинская страховка в дополнение к международной и виза, оформленная онлайн.
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, виза, россия, туризм, германия, китай, шри-ланка, казахстан, украина, отдых, путешествия
МОСКВА, 2 апр—РИА Новости.
По словам министра туризма Шри-Ланки, в стране ожидают роста турпотока из России, сообщает
Турпром.
Многие европейские страны в данный момент ввели ограничения из-за третьей волны COVID-19. Соответственно, приток туристов оттуда невелик.
Как отметил министр, в сложившейся ситуации рассчитывать можно только на российский рынок и государства постсоветского пространства.
По данным Sri Lanka Tourism, Казахстан, Украина, Германия, Российская Федерация и Китай вошли в пятерку основных международных туристических рынков Шри-Ланки в феврале 2021.
Напомним, официально Шри-Ланка открыта для туристов с 21 января, при этом авиасообщение с Россией возобновится только в апреле.
Для въезда в страну путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест за 96 часов до вылета. Бронирование проживания возможно только в сертифицированных отелях, представленных на сайте туроператора. Гостям потребуются обязательная внутренняя медицинская страховка в дополнение к международной и виза, оформленная онлайн.