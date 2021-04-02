https://ria.ru/20210402/pushkov-1603934545.html

Трэш-стримерам в будущем может грозить арест, заявил Пушков

Трэш-стримерам в будущем может грозить арест, заявил Пушков

К трэш-стримерам возможно применение в будущем такой меры наказания, как административный арест, сообщил руководитель рабочей группы Совета Федерации по запрету РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:35

2021-04-02T12:35

2021-04-02T12:35

здоровье - общество

совет федерации рф

алексей пушков

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. К трэш-стримерам возможно применение в будущем такой меры наказания, как административный арест, сообщил руководитель рабочей группы Совета Федерации по запрету трэш-стримов Алексей Пушков."Наши коллеги из правоохранительных органов предлагают активнее задействовать в отношении трэш-стримеров Кодекс об административных правонарушениях, введя в него новые положения или уточнив уже действующие... (В том числе - ред.) применять административный арест, который может иметь воспитательное и предупредительное значение для тех, кто уже встал на этот путь или только начинает такую деятельность", - сказал Пушков журналистам.Также, по его словам, представители правоохранительных органов считают возможным введение "поэтапной" системы наказаний для трэш-стримеров. "Если есть трэш-стриминг с потенциально возможными элементами насилия, но он ещё не вступает в серьёзное противоречие с законом, то начинать можно со штрафов, причём крупных, которые перекроют выгоду трэш-стримера от получаемого им дохода", - сказал сенатор, добавив, что, по разным данным, средний месячный доход трэш-стримеров составляет от 100 до 250 тысяч рублей.Как отметил Пушков, члены рабочей группы планируют к концу апреля завершить свою работу и представить финальные предложения по изменению законодательства по борьбе с трэш-стримингом.Совет Федерации ранее предложил установить в Уголовном кодексе РФ отдельную статью за трэш-стримы. Обсуждение началось после стрима видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, ему грозит до 15 лет колонии.

https://ria.ru/20210326/strim-1603001523.html

https://ria.ru/20210219/strim-1598165677.html

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здоровье - общество, совет федерации рф, алексей пушков, общество