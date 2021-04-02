https://ria.ru/20210402/prigozhin-1603968522.html
"Горжусь тобой!" Валерия нежно поздравила Пригожина с днем рождения
"Горжусь тобой!" Валерия нежно поздравила Пригожина с днем рождения
Продюсер Иосиф Пригожин принимает поздравления от близких людей, коллег и поклонников: сегодня ему исполнилось 52 года. Сам он разместил в Instagram детское... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:48
2021-04-02T15:48
2021-04-02T18:01
лолита милявская
валерия (алла перфилова)
евгений петросян
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шоубиз
иосиф пригожин
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин принимает поздравления от близких людей, коллег и поклонников: сегодня ему исполнилось 52 года. Сам он разместил в Instagram детское фото с мамой.На снимке маленький Иосиф сидит рядом с мамой Динарой Пригожиной в клетчатой кофточке и желтой шапочке и спокойно смотрит в кадр.В комментариях много теплых слов пишут продюсеру поклонники, друзья и знаменитые коллеги.Трогательно поздравила супруга в своем Instagram певица Валерия.Это поздравление Валерия опубликовала рядом со снимком с шоу "Маска", в котором Пригожин выступал в образе Ананаса.Певица отметила, что ее супруг "удивил всю страну", но ее — больше всех. "Горжусь тобой, восхищаюсь, люблю", — призналась Валерия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/prigozhin-1596960352.html
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лолита милявская, валерия (алла перфилова), евгений петросян, шоу-бизнес, иосиф пригожин
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин принимает поздравления от близких людей, коллег и поклонников: сегодня ему исполнилось 52 года. Сам он разместил в Instagram детское фото с мамой.
"Рождение ребенка — это праздник для мамы. Сейчас, спустя годы, я это особенно ощущаю. Спасибо, моя дорогая, за жизнь!" — написал Пригожин.
На снимке маленький Иосиф сидит рядом с мамой Динарой Пригожиной в клетчатой кофточке и желтой шапочке и спокойно смотрит в кадр.
В комментариях много теплых слов пишут продюсеру поклонники, друзья и знаменитые коллеги.
Трогательно поздравила
супруга в своем Instagram певица Валерия.
"Мой добрый, любящий, смелый, ответственный, умеющий удивлять и удивляться, радовать и радоваться по-детски любимый человек! Спасибо, что живой!" — написала она, пожелав мужу никогда больше не болеть и быть счастливым.
Это поздравление Валерия опубликовала рядом со снимком с шоу "Маска", в котором Пригожин выступал в образе Ананаса.
Певица отметила, что ее супруг "удивил всю страну", но ее — больше всех. "Горжусь тобой, восхищаюсь, люблю", — призналась Валерия.