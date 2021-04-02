https://ria.ru/20210402/prigozhin-1603968522.html

"Горжусь тобой!" Валерия нежно поздравила Пригожина с днем рождения

"Горжусь тобой!" Валерия нежно поздравила Пригожина с днем рождения

Продюсер Иосиф Пригожин принимает поздравления от близких людей, коллег и поклонников: сегодня ему исполнилось 52 года. Сам он разместил в Instagram детское... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:48

2021-04-02T15:48

2021-04-02T18:01

лолита милявская

валерия (алла перфилова)

евгений петросян

шоу-бизнес

шоубиз

иосиф пригожин

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин принимает поздравления от близких людей, коллег и поклонников: сегодня ему исполнилось 52 года. Сам он разместил в Instagram детское фото с мамой.На снимке маленький Иосиф сидит рядом с мамой Динарой Пригожиной в клетчатой кофточке и желтой шапочке и спокойно смотрит в кадр.В комментариях много теплых слов пишут продюсеру поклонники, друзья и знаменитые коллеги.Трогательно поздравила супруга в своем Instagram певица Валерия.Это поздравление Валерия опубликовала рядом со снимком с шоу "Маска", в котором Пригожин выступал в образе Ананаса.Певица отметила, что ее супруг "удивил всю страну", но ее — больше всех. "Горжусь тобой, восхищаюсь, люблю", — призналась Валерия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/prigozhin-1596960352.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лолита милявская, валерия (алла перфилова), евгений петросян, шоу-бизнес, иосиф пригожин