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В Благовещенске загорелся кардиохирургический центр
В Благовещенске загорелся кардиохирургический центр
Кровля кардиохирургического центраp загорелась в Благовещенске, эвакуируют персонал и пациентов, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T06:49
2021-04-02T06:49
2021-04-02T07:48
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр - РИА Новости. Кровля кардиохирургического центраp загорелась в Благовещенске, эвакуируют персонал и пациентов, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ГУМЧС по Амурской области.Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил в своем Telegram-канале, что из кардиохирургического центра эвакуировали более 60 человек.Мэр уточнил, что , операция идёт на первом этаже корпуса, ситуацию контролируют пожарные.Позднее в экстренных службах сообщили, что площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, эвакуировали 120 человек, пострадавших нет. Как отметил Имамаев, возгорание локализовано, идет проливка конструкций.По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 35 человек и 59 техники. "Для проведения разведки с воздуха применяется беспилотная авиационная система", - сообщили спасатели.По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.
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амурская область, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр - РИА Новости.
Кровля кардиохирургического центраp загорелась в Благовещенске
, эвакуируют персонал и пациентов, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ГУМЧС по Амурской области
.
"Второго апреля поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра Благовещенска. К месту были направлены расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу сложности. Прибывшие на место первые пожарные расчеты обнаружили горение кровли. Проводится эвакуация персонала и пациентов", - говорится в сообщении.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил в своем Telegram-канале
, что из кардиохирургического центра эвакуировали более 60 человек.
"Из хирургического корпуса эвакуированы 67 пациентов (14 из них отправлены домой, 49 размещены в помещениях Амурской медакадемии, три человека в Амурской областной клинической больнице), один человек и восемь человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию", - сообщил Имамеев.
Мэр уточнил, что , операция идёт на первом этаже корпуса, ситуацию контролируют пожарные.
Позднее в экстренных службах сообщили, что площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, эвакуировали 120 человек, пострадавших нет. Как отметил Имамаев, возгорание локализовано, идет проливка конструкций.
По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 35 человек и 59 техники. "Для проведения разведки с воздуха применяется беспилотная авиационная система", - сообщили спасатели.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.