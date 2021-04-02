https://ria.ru/20210402/pozhar-1603889764.html

В Благовещенске загорелся кардиохирургический центр

В Благовещенске загорелся кардиохирургический центр

Кровля кардиохирургического центраp загорелась в Благовещенске, эвакуируют персонал и пациентов, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T06:49

2021-04-02T06:49

2021-04-02T07:48

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр - РИА Новости. Кровля кардиохирургического центраp загорелась в Благовещенске, эвакуируют персонал и пациентов, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ГУМЧС по Амурской области.Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил в своем Telegram-канале, что из кардиохирургического центра эвакуировали более 60 человек.Мэр уточнил, что , операция идёт на первом этаже корпуса, ситуацию контролируют пожарные.Позднее в экстренных службах сообщили, что площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, эвакуировали 120 человек, пострадавших нет. Как отметил Имамаев, возгорание локализовано, идет проливка конструкций.По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 35 человек и 59 техники. "Для проведения разведки с воздуха применяется беспилотная авиационная система", - сообщили спасатели.По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.

https://ria.ru/20210331/putin-1603648729.html

https://ria.ru/20210330/pozhar-1603395126.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, благовещенск, происшествия