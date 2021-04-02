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На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд

На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд

Не менее 41 человека погибли, более 60 пострадали в результате крушения пассажирского поезда на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T06:29

2021-04-02T06:29

2021-04-02T12:27

тайвань

в мире

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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Не менее 41 человека погибли, более 60 пострадали в результате крушения пассажирского поезда на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство.ЧП произошло около 9:00 по местному времени (4:00 мск) в уезде Хуаялянь в туннеле "Дацин". Поезд состоял из восьми вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.По предварительным данным, состав столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. Второй и третий вагоны сошли с рельсов.Всего из первых трех вагонов уже освободили 60 человек, четвертый и пятый сильно повреждены, идет спасательная операция. В составе остаются заблокированными 72 человека.Агентство со ссылкой на экстренные службы сообщает, что, по "по предварительным данным, на месте аварии много людей без признаков жизни".

тайвань

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Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване 2021-04-02T06:29 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, в мире