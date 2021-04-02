https://ria.ru/20210402/podderzhka-1603905784.html

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о поддержке со стороны США

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о поддержке со стороны США

Заявление представителей Минобороны Украины о поддержке со стороны США в случае так называемой "российской агрессии" вызывает большое сомнение в достоверности:... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:15

2021-04-02T10:15

2021-04-02T10:15

сергей цеков

министерство обороны украины

вашингтон (город)

сша

киев

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заявление представителей Минобороны Украины о поддержке со стороны США в случае так называемой "российской агрессии" вызывает большое сомнение в достоверности: вооруженные действия со стороны России исключены, сказал РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случаю обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине"."Вызывает большое сомнение достоверность этого заявления", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что конфликт возможен только со стороны Украины в адрес России, наша страна никаких вооруженных действий в отношении соседа не предпринимает, "это исключено".Цеков также полагает, что заявление Минобороны Украины связано с тем, что страна хочет придать себе большего политического веса. "Трудно предположить, что если Украина развяжет вооруженный конфликт в отношении России, что американцы будут выступать на стороне Киева", - сказал он.Цеков также отметил, что урегулирование на Юго-Востоке Украины предусмотрено Минским соглашениями.

https://ria.ru/20210402/donbass-1603905016.html

вашингтон (город)

сша

киев

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сергей цеков, министерство обороны украины, вашингтон (город), сша, киев, в мире