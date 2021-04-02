Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/podderzhka-1603905784.html
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о поддержке со стороны США
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о поддержке со стороны США
Заявление представителей Минобороны Украины о поддержке со стороны США в случае так называемой "российской агрессии" вызывает большое сомнение в достоверности:... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:15
2021-04-02T10:15
сергей цеков
министерство обороны украины
вашингтон (город)
сша
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заявление представителей Минобороны Украины о поддержке со стороны США в случае так называемой "российской агрессии" вызывает большое сомнение в достоверности: вооруженные действия со стороны России исключены, сказал РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случаю обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине"."Вызывает большое сомнение достоверность этого заявления", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что конфликт возможен только со стороны Украины в адрес России, наша страна никаких вооруженных действий в отношении соседа не предпринимает, "это исключено".Цеков также полагает, что заявление Минобороны Украины связано с тем, что страна хочет придать себе большего политического веса. "Трудно предположить, что если Украина развяжет вооруженный конфликт в отношении России, что американцы будут выступать на стороне Киева", - сказал он.Цеков также отметил, что урегулирование на Юго-Востоке Украины предусмотрено Минским соглашениями.
https://ria.ru/20210402/donbass-1603905016.html
вашингтон (город)
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей цеков, министерство обороны украины, вашингтон (город), сша, киев, в мире

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о поддержке со стороны США

10:15 02.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заявление представителей Минобороны Украины о поддержке со стороны США в случае так называемой "российской агрессии" вызывает большое сомнение в достоверности: вооруженные действия со стороны России исключены, сказал РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случаю обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине".
"Вызывает большое сомнение достоверность этого заявления", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что конфликт возможен только со стороны Украины в адрес России, наша страна никаких вооруженных действий в отношении соседа не предпринимает, "это исключено".
Цеков также полагает, что заявление Минобороны Украины связано с тем, что страна хочет придать себе большего политического веса. "Трудно предположить, что если Украина развяжет вооруженный конфликт в отношении России, что американцы будут выступать на стороне Киева", - сказал он.
Цеков также отметил, что урегулирование на Юго-Востоке Украины предусмотрено Минским соглашениями.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:11
В ЛНР назвали стратегию США по Донбассу "войной до последнего украинца"
 
Сергей ЦековМинистерство обороны УкраиныВашингтон (город)СШАКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния