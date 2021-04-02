https://ria.ru/20210402/omsk-1603983996.html
В Омске 11 человек задержали за организацию ячейки "Таблиги Джамаат"*
В Омске 11 человек задержали за организацию ячейки "Таблиги Джамаат"*
В Омске задержали 11 членов ячейки экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСБ. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:15
2021-04-02T16:15
2021-04-02T18:23
таблиги джамаат
центральная азия
омск
происшествия
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ОМСК, 2 апр — РИА Новости. В Омске задержали 11 членов ячейки экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСБ."В отношении трех из них возбуждено уголовное дело по частям 1-2 статьи 282.2 УК России по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, изъято около 100 печатных изданий. Следствие установит, что из этого является запрещенным", — рассказали в Федеральной службе безопасности.Среди задержанных — иностранцы из стран Центральной Азии, их депортируют, добавили в ведомстве."Таблиги Джамаат"* запретили в России в 2009 году. Как постановил Верховный суд, деятельность религиозного объединения направлена на нарушение территориальной целостности страны и дискриминацию ее граждан по религиозному признаку, а также на оказание поддержки международным террористическим организациям.*Запрещенное в России экстремистское объединение.
https://ria.ru/20210402/barnaul-1603964374.html
https://ria.ru/20201111/kriminal-1584035716.html
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таблиги джамаат, центральная азия, омск, происшествия