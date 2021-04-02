Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/omsk-1603983996.html
В Омске 11 человек задержали за организацию ячейки "Таблиги Джамаат"*
В Омске 11 человек задержали за организацию ячейки "Таблиги Джамаат"*
В Омске задержали 11 членов ячейки экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСБ. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:15
2021-04-02T18:23
таблиги джамаат
центральная азия
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600741262_0:0:1131:637_1920x0_80_0_0_d8d27071844eacf42611ac4df551c005.jpg
ОМСК, 2 апр — РИА Новости. В Омске задержали 11 членов ячейки экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСБ."В отношении трех из них возбуждено уголовное дело по частям 1-2 статьи 282.2 УК России по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, изъято около 100 печатных изданий. Следствие установит, что из этого является запрещенным", — рассказали в Федеральной службе безопасности.Среди задержанных — иностранцы из стран Центральной Азии, их депортируют, добавили в ведомстве."Таблиги Джамаат"* запретили в России в 2009 году. Как постановил Верховный суд, деятельность религиозного объединения направлена на нарушение территориальной целостности страны и дискриминацию ее граждан по религиозному признаку, а также на оказание поддержки международным террористическим организациям.*Запрещенное в России экстремистское объединение.
https://ria.ru/20210402/barnaul-1603964374.html
https://ria.ru/20201111/kriminal-1584035716.html
центральная азия
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600741262_202:0:1131:697_1920x0_80_0_0_b48a8a78c2be63bd157dd1124adc6e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таблиги джамаат, центральная азия, омск, происшествия

В Омске 11 человек задержали за организацию ячейки "Таблиги Джамаат"*

16:15 02.04.2021 (обновлено: 18:23 02.04.2021)
 
© НАК РФКонтртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
Контртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© НАК РФ
Читать ria.ru в
ОМСК, 2 апр — РИА Новости. В Омске задержали 11 членов ячейки экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСБ.
"В отношении трех из них возбуждено уголовное дело по частям 1-2 статьи 282.2 УК России по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, изъято около 100 печатных изданий. Следствие установит, что из этого является запрещенным", — рассказали в Федеральной службе безопасности.
ФСБ РФ задержала сторонника украинской националистической организации, готовившего взрыв. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 14:54
ФСБ задержала украинского националиста, планировавшего подрыв мечети
Среди задержанных — иностранцы из стран Центральной Азии, их депортируют, добавили в ведомстве.
"Таблиги Джамаат"* запретили в России в 2009 году. Как постановил Верховный суд, деятельность религиозного объединения направлена на нарушение территориальной целостности страны и дискриминацию ее граждан по религиозному признаку, а также на оказание поддержки международным террористическим организациям.
*Запрещенное в России экстремистское объединение.
Сотрудники ОМОНа - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября 2020, 08:39
Красноярские силовики пресекли деятельность сторонников боевиков
 
Таблиги ДжамаатЦентральная АзияОмскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния