https://ria.ru/20210402/omsk-1603983996.html

В Омске 11 человек задержали за организацию ячейки "Таблиги Джамаат"*

В Омске 11 человек задержали за организацию ячейки "Таблиги Джамаат"*

В Омске задержали 11 членов ячейки экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСБ. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:15

2021-04-02T16:15

2021-04-02T18:23

таблиги джамаат

центральная азия

омск

происшествия

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ОМСК, 2 апр — РИА Новости. В Омске задержали 11 членов ячейки экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСБ."В отношении трех из них возбуждено уголовное дело по частям 1-2 статьи 282.2 УК России по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, изъято около 100 печатных изданий. Следствие установит, что из этого является запрещенным", — рассказали в Федеральной службе безопасности.Среди задержанных — иностранцы из стран Центральной Азии, их депортируют, добавили в ведомстве."Таблиги Джамаат"* запретили в России в 2009 году. Как постановил Верховный суд, деятельность религиозного объединения направлена на нарушение территориальной целостности страны и дискриминацию ее граждан по религиозному признаку, а также на оказание поддержки международным террористическим организациям.*Запрещенное в России экстремистское объединение.

https://ria.ru/20210402/barnaul-1603964374.html

https://ria.ru/20201111/kriminal-1584035716.html

центральная азия

омск

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таблиги джамаат, центральная азия, омск, происшествия