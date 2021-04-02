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https://ria.ru/20210402/navalnyy-1604007462.html
Вышинский сравнил условия содержания Навального со службой в армии
Вышинский сравнил условия содержания Навального со службой в армии
Член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сравнил условия содержания блогера Алексея Навального в колонии с армейской казармой,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:57
2021-04-02T17:57
кирилл вышинский
бруно лепру
ив роше
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сравнил условия содержания блогера Алексея Навального в колонии с армейской казармой, отметив, что на окнах, где содержится его отряд, даже не установлены решетки."Вчера я побывал в трех колониях во Владимирской области: мужская колония строгого режима содержания, мужская колония общего режима содержания, где содержится Алексей Анатольевич Навальный, и женская колония, она находится в поселке Головино. У меня есть некий опыт пребывания в стенах пенитенциарных учреждений. Но я сидел в следственных изоляторах, это то место, где находятся те, кому еще не вынесен приговор или приговор не вступил в законную силу. Поскольку приговор Навального вступил в законную силу, он находится в исправительной колонии общего режима в городе Покров Владимирской области", - рассказал Вышинский РИА Новости.Сейчас в этой колонии, как отметил журналист, находится порядка 300 человек. При этом рассчитана она на почти 600 человек."Чтобы было понятно, устройство помещений в колонии мне очень напомнила мою службу в армии, казарму. Это общее помещение, в котором находятся двухъярусные койки. Причем они точно армейские, а не, например, те нары, на которых я был в Украине. Обычные армейские койки, тумбочки, есть умывальник, есть комната для просушки верхней одежды и сменной обуви, есть кухня", - описал условия содержания Навального Вышинский.Помещение отряда, где находится осужденный, находится, по словам журналиста, на втором этаже."Там даже нет решеток на окнах. По-моему, зарешеченные окна были только на первых этажах. Где-то стеклопакеты, где-то старые деревянные рамы. ...В этой колонии в туалетах стоит фаянсовый унитаз, чего, например, ни в Херсоне, ни в Одессе нет. Если говорить о бытовых условиях, в которых он содержится, - да, это очень спартанские, действительно, аскетичные условия. Но сказать, что они созданы так, чтобы это выглядело как пытка - точно нет", - добавил Вышинский.Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210401/navalnyy-1603791282.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603699639.html
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кирилл вышинский, бруно лепру, ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция

Вышинский сравнил условия содержания Навального со службой в армии

17:57 02.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека"
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сравнил условия содержания блогера Алексея Навального в колонии с армейской казармой, отметив, что на окнах, где содержится его отряд, даже не установлены решетки.
"Вчера я побывал в трех колониях во Владимирской области: мужская колония строгого режима содержания, мужская колония общего режима содержания, где содержится Алексей Анатольевич Навальный, и женская колония, она находится в поселке Головино. У меня есть некий опыт пребывания в стенах пенитенциарных учреждений. Но я сидел в следственных изоляторах, это то место, где находятся те, кому еще не вынесен приговор или приговор не вступил в законную силу. Поскольку приговор Навального вступил в законную силу, он находится в исправительной колонии общего режима в городе Покров Владимирской области", - рассказал Вышинский РИА Новости.
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Сейчас в этой колонии, как отметил журналист, находится порядка 300 человек. При этом рассчитана она на почти 600 человек.
"Чтобы было понятно, устройство помещений в колонии мне очень напомнила мою службу в армии, казарму. Это общее помещение, в котором находятся двухъярусные койки. Причем они точно армейские, а не, например, те нары, на которых я был в Украине. Обычные армейские койки, тумбочки, есть умывальник, есть комната для просушки верхней одежды и сменной обуви, есть кухня", - описал условия содержания Навального Вышинский.
Помещение отряда, где находится осужденный, находится, по словам журналиста, на втором этаже.
"Там даже нет решеток на окнах. По-моему, зарешеченные окна были только на первых этажах. Где-то стеклопакеты, где-то старые деревянные рамы. ...В этой колонии в туалетах стоит фаянсовый унитаз, чего, например, ни в Херсоне, ни в Одессе нет. Если говорить о бытовых условиях, в которых он содержится, - да, это очень спартанские, действительно, аскетичные условия. Но сказать, что они созданы так, чтобы это выглядело как пытка - точно нет", - добавил Вышинский.
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Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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Кирилл ВышинскийБруно ЛепруИв РошеОльга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваФранция
 
 
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