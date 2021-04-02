Навальный создает напряжение в отряде, считает Вышинский
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Алексей Навальный своим поведением создает "определенное напряжение" среди тех, кто находится с ним в колонии в одном отряде, сообщил РИА Новости член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
"Конечно, такое поведение, которое демонстрирует Навальный... Я разговаривал с другими осужденным в его отряде, конечно, он создает напряжение определенное. Эти люди убирают, а он не убирает, ведет себя вызывающе, лежит, когда все стоят в строю. Он, честно говоря, создает там определенное напряжение своим поведением среди тех людей, которые там находятся. Они ведут себя гораздо более дисциплинированно", - рассказал Вышинский по итогам посещения колонии, в которой находится Навальный.
Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.