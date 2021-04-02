https://ria.ru/20210402/navalnyy-1604006541.html

Сокамерники Навального рассказали, что о нем думают

Сокамерники Навального рассказали, что о нем думают

Съемочная группа RT побывала в ИК-2 во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:55

2021-04-02T17:55

2021-04-02T17:55

россия

ив роше

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Съемочная группа RT побывала в ИК-2 во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный.Журналисты узнали у работников исправительного учреждения и заключенных об условиях содержания блогера в колонии, а также об их отношении к его поступкам и поведению.Отмечается, что с момента приезда в колонию Навальный много раз проходил обследования у фельдшера Натальи Авдеевой. Она заверила, что осужденный получает медицинскую помощь в полном объеме. Она добавила, что Навальный до сих пор отказывается от необходимых процедур и требует своего врача. При этом, по ее словам, лечение назначили грамотное, а все необходимые лекарства есть в учреждении.Соседи заключенного опровергли информацию о том, что Навальному не дают спать и будят его каждый час, подсвечивая фонариком в лицо. Несмотря на то, что в деле блогера указано "склонен к побегу", его никто не беспокоит во время сна. Сотрудник колонии подходит к кровати заключенного с закрепленной видеокамерой, чтобы убедиться, что он на месте.Сам Навальный спит в углу у окна, на нижнем ярусе. Его сосед по кровати Константин Михалкин рассказал, что в ИК-2 не бывает пыток и внеуставных отношений. У каждого отбывающего наказание есть свободное время — два часа в сутки и нерабочие дни. При этом сокамерник Навального отметил, что блогер отказывается работать."Последние два дня лежал на спальном месте, до этого ничего не делал", — сказал он.Михалкин уточнил, что лежать на кровати в нерабочее время в колонии запрещено. Он добавил, что относится к блогеру спокойно, но отмечает его высокомерный тон при общении. По его словам, хотя Навального недолюбливают за нежелание трудиться, до конфликтов ситуация не доходила.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за неоднократного нарушения условий испытательного срока. Мосгорсуд впоследствии утвердил это решение.Следственный комитет возбудил дело "Ив Роше" по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России, гражданина Франции Бруно Лепру. Суд установил, что Навальный с братом Олегом убедили представителей компании заключить договор на перевозки почты с помощью созданной ими фирмы "Главное подписное агентство". Компания предоставляла "Ив Роше" услуги по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК, составил более 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210401/navalnyy-1603791282.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф)