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https://ria.ru/20210402/navalnyy-1604003232.html
Вышинский рассказал о встрече с Навальным в колонии
Вышинский рассказал о встрече с Навальным в колонии
Член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя в разговоре с РИА Новости свой визит в колонию к Алексею Навальному,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:41
2021-04-02T18:32
россия
мария бутина
бруно лепру
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя в разговоре с РИА Новости свой визит в колонию к Алексею Навальному, рассказал, что осужденный отказался с ним общаться, а команды отряду игнорировал."Я зашел в помещение отряда, где находится сам Навальный. Правда, разговаривать Навальный со мной отказался. Чтобы вы понимали, это правило распорядка: когда в помещение отряда заходит представитель администрации, отряд строится. Мы, естественно, передвигались в сопровождении руководства колонии и ФСИН. Вот представьте себе картину: мы входим в помещение, в помещении построен отряд, 20-25 человек, все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу. И это Алексей Анатольевич Навальный, который демонстративно игнорировал все команды, которые подавались в отряде", — рассказал Вышинский.На просьбу привести подробности встречи журналист ответил, что "общением это назвать нельзя"."У меня была цель — посмотреть, как устроено это учреждение пенитенциарной системы во Владимире. Понятное дело, что интересовали на фоне огромного количества слухов и противоречивой информации меры содержания, нормы содержания Алексея Анатольевича Навального. Я пытался выяснить у него, какие у него есть претензии и жалобы, но, повторюсь, получал ответ в грубой форме, что меня он не знает, на мое предложение представиться сказал, что кто я такой, его не интересует", — объяснил Вышинский.Вместе с журналистом к Навальному в колонию отправилась член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина.Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. С учетом проведенного под домашним арестом времени Навальный проведет в колонии около двух с половиной лет.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, мария бутина, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Вышинский рассказал о встрече с Навальным в колонии

17:41 02.04.2021 (обновлено: 18:32 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя в разговоре с РИА Новости свой визит в колонию к Алексею Навальному, рассказал, что осужденный отказался с ним общаться, а команды отряду игнорировал.
"Я зашел в помещение отряда, где находится сам Навальный. Правда, разговаривать Навальный со мной отказался. Чтобы вы понимали, это правило распорядка: когда в помещение отряда заходит представитель администрации, отряд строится. Мы, естественно, передвигались в сопровождении руководства колонии и ФСИН. Вот представьте себе картину: мы входим в помещение, в помещении построен отряд, 20-25 человек, все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу. И это Алексей Анатольевич Навальный, который демонстративно игнорировал все команды, которые подавались в отряде", — рассказал Вышинский.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
На просьбу привести подробности встречи журналист ответил, что "общением это назвать нельзя".
"У меня была цель — посмотреть, как устроено это учреждение пенитенциарной системы во Владимире. Понятное дело, что интересовали на фоне огромного количества слухов и противоречивой информации меры содержания, нормы содержания Алексея Анатольевича Навального. Я пытался выяснить у него, какие у него есть претензии и жалобы, но, повторюсь, получал ответ в грубой форме, что меня он не знает, на мое предложение представиться сказал, что кто я такой, его не интересует", — объяснил Вышинский.
Вместе с журналистом к Навальному в колонию отправилась член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина.

"Алексей Анатольевич разговаривал только с ней. Единственная, с кем он вступил в разговор, — это была грубая полемика, достаточно, повторюсь, в хамском тоне, — с моей коллегой Марией Бутиной", — добавил Вышинский.

Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. С учетом проведенного под домашним арестом времени Навальный проведет в колонии около двух с половиной лет.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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РоссияМария БутинаБруно ЛепруИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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