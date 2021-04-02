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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1604035442.html
В Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19
В Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции третий день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в пятницу 42 308, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:49
2021-04-02T20:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции третий день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в пятницу 42 308, свидетельствуют данные минздрава республики.По данным ведомства, в среду и четверг суточный прирост заражений COVID-19 в стране также был рекордным с начала пандемии. Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника."Сегодня выявлено 42 308 новых случаев COVID-19, 1471 больной госпитализирован. Умерли 179 больных, с начала пандемии - 31 892. В тяжелом состоянии находятся 2182 больных", - говорится в сообщении ведомства.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
https://ria.ru/20210402/turtsiya-1603999256.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире

В Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19

20:49 02.04.2021
 
© РИА Новости / Сертач КаярЛюди на улице турецкого города Диярбакыр
Люди на улице турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Сертач Каяр
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции третий день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в пятницу 42 308, свидетельствуют данные минздрава республики.
По данным ведомства, в среду и четверг суточный прирост заражений COVID-19 в стране также был рекордным с начала пандемии. Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.
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"Сегодня выявлено 42 308 новых случаев COVID-19, 1471 больной госпитализирован. Умерли 179 больных, с начала пандемии - 31 892. В тяжелом состоянии находятся 2182 больных", - говорится в сообщении ведомства.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
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