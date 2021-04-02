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Мантуров прокомментировал арест двух чиновников Минпромторга
Мантуров прокомментировал арест двух чиновников Минпромторга
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал случаи возникновения претензий силовых органов к сотрудникам министерства: по словам министра,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:41
2021-04-02T20:41
россия
иван белозерцев
денис мантуров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пензенская область
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал случаи возникновения претензий силовых органов к сотрудникам министерства: по словам министра, произошедшие случаи не означают большое количество нарушений в ведомстве, при этом Минпромторг сам заинтересован в честности сотрудников.В конце марта стало известно о претензиях силовиков к двум сотрудникам министерства в связи с подозрениями в коррупции, противоправные действия были пресечены сотрудниками ФСБ при содействии Минпромторга. А ранее в пятницу Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий."То, что за последнее время произошло два таких случая - это не значит, что в министерстве большое количество нарушений. При этом мы сами заинтересованы, в первую очередь, в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой. Если есть сомнения в правомерности действий - задача следствия установить истину и дать им оценку", - сказал Мантуров журналистам.Он указал, что в министерстве постоянно проходят проверки Счетной палаты, Казначейства, контрольно-ревизионного управления президента РФ, Генеральной прокуратуры и других ведомств. "Это постоянный процесс. Все, что связано с бюджетным финансированием, требует обязательного контроля. Так было, есть и будет всегда", - подчеркнул глава Минпромторга."Если есть какое-то нарушение и оно сопряжено именно не с административным, а с уголовным процессом, то здесь никаких исключений ни для кого из правил не будет", - добавил он.Комментируя возможное повышенное внимание к министерству, Мантуров указал, что это повышенное внимание государства в целом. "Если вы обратили внимание, недавно губернатора одного из регионов задержали (экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан в конце марта - ред.). Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом", - сказал министр промышленности и торговли.
https://ria.ru/20200604/1572490977.html
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россия, иван белозерцев, денис мантуров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пензенская область

Мантуров прокомментировал арест двух чиновников Минпромторга

20:41 02.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал случаи возникновения претензий силовых органов к сотрудникам министерства: по словам министра, произошедшие случаи не означают большое количество нарушений в ведомстве, при этом Минпромторг сам заинтересован в честности сотрудников.
В конце марта стало известно о претензиях силовиков к двум сотрудникам министерства в связи с подозрениями в коррупции, противоправные действия были пресечены сотрудниками ФСБ при содействии Минпромторга. А ранее в пятницу Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий.
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"То, что за последнее время произошло два таких случая - это не значит, что в министерстве большое количество нарушений. При этом мы сами заинтересованы, в первую очередь, в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой. Если есть сомнения в правомерности действий - задача следствия установить истину и дать им оценку", - сказал Мантуров журналистам.
Он указал, что в министерстве постоянно проходят проверки Счетной палаты, Казначейства, контрольно-ревизионного управления президента РФ, Генеральной прокуратуры и других ведомств. "Это постоянный процесс. Все, что связано с бюджетным финансированием, требует обязательного контроля. Так было, есть и будет всегда", - подчеркнул глава Минпромторга.
"Если есть какое-то нарушение и оно сопряжено именно не с административным, а с уголовным процессом, то здесь никаких исключений ни для кого из правил не будет", - добавил он.
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Комментируя возможное повышенное внимание к министерству, Мантуров указал, что это повышенное внимание государства в целом. "Если вы обратили внимание, недавно губернатора одного из регионов задержали (экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан в конце марта - ред.). Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом", - сказал министр промышленности и торговли.
 
РоссияИван БелозерцевДенис МантуровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Пензенская область
 
 
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