https://ria.ru/20210402/khostely-1604005736.html
Названы российские города, в которых туристы чаще размещаются в хостелах
Названы российские города, в которых туристы чаще размещаются в хостелах
Сервис бронирования жилья определил, в каких городах России наибольшим спросом у туристов пользуется размещение в хостелах, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:32
2021-04-02T18:32
2021-04-02T18:32
туризм
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новости - туризм
москва
пятигорск
сочи
екатеринбург
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, в каких городах России наибольшим спросом у туристов пользуется размещение в хостелах, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных аренды такого жилья путешественниками в 2021 году.В лидерах оказались Севастополь и Сочи. Там гости останавливаются в хостелах в среднем на две-четыре ночи и тратят за сутки от одной до 1,7 тысячи рублей. Также в десятку вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Пятигорск, Воронеж, Екатеринбург и Ярославль.По статистике сервиса, бюджетное размещение наиболее популярно у туристов, путешествующих в одиночку. Дешевле всего оно обходится в Воронеже – от 600 рублей в сутки, а дороже всего – в Сочи (1,7 тысячи рублей).
https://ria.ru/20200731/1575195744.html
москва
пятигорск
сочи
екатеринбург
севастополь
воронеж
ярославль
санкт-петербург
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хостелы, туризм, туристы, новости - туризм, москва, пятигорск, сочи, екатеринбург, севастополь, воронеж, ярославль, санкт-петербург, калининград, казань
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, в каких городах России наибольшим спросом у туристов пользуется размещение в хостелах, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных аренды такого жилья путешественниками в 2021 году.
В лидерах оказались Севастополь и Сочи. Там гости останавливаются в хостелах в среднем на две-четыре ночи и тратят за сутки от одной до 1,7 тысячи рублей.
Также в десятку вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Пятигорск, Воронеж, Екатеринбург и Ярославль.
По статистике сервиса, бюджетное размещение наиболее популярно у туристов, путешествующих в одиночку. Дешевле всего оно обходится в Воронеже – от 600 рублей в сутки, а дороже всего – в Сочи (1,7 тысячи рублей).