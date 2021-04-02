https://ria.ru/20210402/khostely-1604005736.html

Названы российские города, в которых туристы чаще размещаются в хостелах

Названы российские города, в которых туристы чаще размещаются в хостелах

Сервис бронирования жилья определил, в каких городах России наибольшим спросом у туристов пользуется размещение в хостелах, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:32

2021-04-02T18:32

2021-04-02T18:32

туризм

хостелы

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туристы

новости - туризм

москва

пятигорск

сочи

екатеринбург

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, в каких городах России наибольшим спросом у туристов пользуется размещение в хостелах, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных аренды такого жилья путешественниками в 2021 году.В лидерах оказались Севастополь и Сочи. Там гости останавливаются в хостелах в среднем на две-четыре ночи и тратят за сутки от одной до 1,7 тысячи рублей. Также в десятку вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Пятигорск, Воронеж, Екатеринбург и Ярославль.По статистике сервиса, бюджетное размещение наиболее популярно у туристов, путешествующих в одиночку. Дешевле всего оно обходится в Воронеже – от 600 рублей в сутки, а дороже всего – в Сочи (1,7 тысячи рублей).

https://ria.ru/20200731/1575195744.html

москва

пятигорск

сочи

екатеринбург

севастополь

воронеж

ярославль

санкт-петербург

калининград

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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