Песков: в Карабахе не применяли "Искандеры"
12:53 02.04.2021 (обновлено: 15:05 02.04.2021)
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе, и это было подтверждено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, насколько я понимаю – это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли это по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о сообщении азербайджанской стороны про обнаружение российского осколка ракеты "Искандер" в зоне карабахского конфликта.
На уточнение, применялись ли ракеты "Искандер" во время конфликта, Песков ответил: "Вы помните историю с "Искандером", что они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено".
Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года сообщили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана заявил, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.