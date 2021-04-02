https://ria.ru/20210402/iskander-1603940675.html

Песков: в Карабахе не применяли "Искандеры"

Песков: в Карабахе не применяли "Искандеры"

Ракетные комплексы "Искандер" не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе, и это было подтверждено, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:53

2021-04-02T12:53

2021-04-02T15:05

минобороны азербайджана

обсе

сша

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе, и это было подтверждено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, насколько я понимаю – это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли это по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о сообщении азербайджанской стороны про обнаружение российского осколка ракеты "Искандер" в зоне карабахского конфликта.На уточнение, применялись ли ракеты "Искандер" во время конфликта, Песков ответил: "Вы помните историю с "Искандером", что они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено".Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года сообщили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана заявил, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

https://ria.ru/20210402/iskander-1603927120.html

https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html

сша

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, сша, азербайджан, армения, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире