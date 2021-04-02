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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210402/iskander-1603940675.html
Песков: в Карабахе не применяли "Искандеры"
Песков: в Карабахе не применяли "Искандеры"
Ракетные комплексы "Искандер" не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе, и это было подтверждено, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:53
2021-04-02T15:05
минобороны азербайджана
обсе
сша
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе, и это было подтверждено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, насколько я понимаю – это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли это по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о сообщении азербайджанской стороны про обнаружение российского осколка ракеты "Искандер" в зоне карабахского конфликта.На уточнение, применялись ли ракеты "Искандер" во время конфликта, Песков ответил: "Вы помните историю с "Искандером", что они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено".Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года сообщили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана заявил, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20210402/iskander-1603927120.html
https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html
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минобороны азербайджана, обсе, сша, азербайджан, армения, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире

Песков: в Карабахе не применяли "Искандеры"

12:53 02.04.2021 (обновлено: 15:05 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе, и это было подтверждено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, насколько я понимаю – это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли это по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о сообщении азербайджанской стороны про обнаружение российского осколка ракеты "Искандер" в зоне карабахского конфликта.
Артак Давтян - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:02Ситуация в Нагорном Карабахе
В Армении заявили, что данные об "Искандерах" не подлежат разглашению
На уточнение, применялись ли ракеты "Искандер" во время конфликта, Песков ответил: "Вы помните историю с "Искандером", что они не применялись во время конфликта. Это было подтверждено".
Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года сообщили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана заявил, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Ситуация в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаОБСЕСШААзербайджанАрменияНагорный КарабахДмитрий ПесковВ мире
 
 
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