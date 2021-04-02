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Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска
Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска
Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска, в пятницу состоялась торжественная церемония. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:22
2021-04-02T09:22
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
евгений григорьев
единая россия
якутск
политика
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ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска, в пятницу состоялась торжественная церемония.Ранее сообщалось о том, что инаугурация избранного на досрочных выборах главы Якутска Григорьева состоится в пятницу.Григорьев одержал победу с 44,09% голосов избирателей. Ближайший его соперник - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") - набрал 39,87% голосов. Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79%.На церемонии новый глава города поблагодарил главу республики Айсена Николаева."Я хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто поддержал меня на выборах. Я хочу сказать большое спасибо Айсену Сергеевичу за ту поддержку, которую он оказал мне. Выражаю признательность партии "Единая Россия" за то, что выдвинула меня на эти выборы. В своей работе я надеюсь опираться на вашу поддержку…", - сказал он.По традиции Евгению Григорьеву вручили ключи от города и нагрудный знак. От имени правительства республики нового мэра поздравил премьер-министр Андрей Тарасенко."Желаю вам на этом важном посту быть последовательным к достижению поставленных задач. Успехов и плодотворной работы нашего родного и любимого города, столицы республики", - отметил он.Также нового главы города поздравила экс-мэр Сардана Авскентьева. "Выбор, который сделали большинство жителей нашего города - это очень взвешенное и осознанное решение… Я ответственно заявляю, что в этой гонке не было проигравших, потому что победил города Якутск. Во время предвыборных встреч я спрашивала горожан, так ли важно, член какой партии запускает работу котельной… И получала ответ: неважно, главное, чтобы все работало стабильно… Я очень рада, что жители города выбрали человека новой формации, без радикальной повестки… Вы обязаны, Евгений Николаевич, объединить всех", - отметила Авксентьева.
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республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, единая россия, якутск, политика

Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска

09:22 02.04.2021
 
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаЕвгений Григорьев
Евгений Григорьев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска, в пятницу состоялась торжественная церемония.
Ранее сообщалось о том, что инаугурация избранного на досрочных выборах главы Якутска Григорьева состоится в пятницу.
Григорьев одержал победу с 44,09% голосов избирателей. Ближайший его соперник - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") - набрал 39,87% голосов. Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79%.
На церемонии новый глава города поблагодарил главу республики Айсена Николаева.
"Я хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто поддержал меня на выборах. Я хочу сказать большое спасибо Айсену Сергеевичу за ту поддержку, которую он оказал мне. Выражаю признательность партии "Единая Россия" за то, что выдвинула меня на эти выборы. В своей работе я надеюсь опираться на вашу поддержку…", - сказал он.
По традиции Евгению Григорьеву вручили ключи от города и нагрудный знак. От имени правительства республики нового мэра поздравил премьер-министр Андрей Тарасенко.
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"Желаю вам на этом важном посту быть последовательным к достижению поставленных задач. Успехов и плодотворной работы нашего родного и любимого города, столицы республики", - отметил он.
Также нового главы города поздравила экс-мэр Сардана Авскентьева. "Выбор, который сделали большинство жителей нашего города - это очень взвешенное и осознанное решение… Я ответственно заявляю, что в этой гонке не было проигравших, потому что победил города Якутск. Во время предвыборных встреч я спрашивала горожан, так ли важно, член какой партии запускает работу котельной… И получала ответ: неважно, главное, чтобы все работало стабильно… Я очень рада, что жители города выбрали человека новой формации, без радикальной повестки… Вы обязаны, Евгений Николаевич, объединить всех", - отметила Авксентьева.
 
Республика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЕвгений ГригорьевЕдиная РоссияЯкутскПолитика
 
 
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