Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска
ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска, в пятницу состоялась торжественная церемония.
Ранее сообщалось о том, что инаугурация избранного на досрочных выборах главы Якутска Григорьева состоится в пятницу.
Григорьев одержал победу с 44,09% голосов избирателей. Ближайший его соперник - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") - набрал 39,87% голосов. Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79%.
На церемонии новый глава города поблагодарил главу республики Айсена Николаева.
"Я хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто поддержал меня на выборах. Я хочу сказать большое спасибо Айсену Сергеевичу за ту поддержку, которую он оказал мне. Выражаю признательность партии "Единая Россия" за то, что выдвинула меня на эти выборы. В своей работе я надеюсь опираться на вашу поддержку…", - сказал он.
По традиции Евгению Григорьеву вручили ключи от города и нагрудный знак. От имени правительства республики нового мэра поздравил премьер-министр Андрей Тарасенко.
"Желаю вам на этом важном посту быть последовательным к достижению поставленных задач. Успехов и плодотворной работы нашего родного и любимого города, столицы республики", - отметил он.
Также нового главы города поздравила экс-мэр Сардана Авскентьева. "Выбор, который сделали большинство жителей нашего города - это очень взвешенное и осознанное решение… Я ответственно заявляю, что в этой гонке не было проигравших, потому что победил города Якутск. Во время предвыборных встреч я спрашивала горожан, так ли важно, член какой партии запускает работу котельной… И получала ответ: неважно, главное, чтобы все работало стабильно… Я очень рада, что жители города выбрали человека новой формации, без радикальной повестки… Вы обязаны, Евгений Николаевич, объединить всех", - отметила Авксентьева.