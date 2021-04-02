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На Украине заявили о гарантиях поддержки от США при конфликте с Россией

На Украине заявили о гарантиях поддержки от США при конфликте с Россией

Официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киев в случае обострения обстановки в Донбассе. Такое заявление сделала пресс-служба Министерства обороны... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T06:09

2021-04-02T06:09

2021-04-02T06:09

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киев в случае обострения обстановки в Донбассе. Такое заявление сделала пресс-служба Министерства обороны Украины.Ведомство сообщило о телефонных переговорах главы украинского оборонного ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина. Таран рассказал американскому коллеге об обстановке на линии соприкосновения в Донбассе и обвинил российские власти в нежелании соблюдать режим перемирия."Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине", — утверждается в заявлении украинского Минобороны.Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Остин в разговоре с Тараном осудил "эскалацию российских провокаций", а также подтвердил "приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии". При этом Кирби напомнил, что США с 2015 года выделили Украине более двух миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности."Полное безумие"Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что Ллойд Остин пообещал не оставлять Киев один на один в случае эскалации конфликта в Донбассе."Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса", - считает парламентарий.По его словам, заверения могут означать что угодно – от новых санкций до поставок вооружений. "Но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием", - заключил сенатор."Дестабилизирующие" действияГосдеп США в свою очередь обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине."Мы весьма обеспокоены недавней эскалации агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины", - заявил представитель госдепа Нед Прайс. Он также выразил обеспокоенность информацией о передвижениях российских войск на границе с Украиной. " Мы обсуждаем нашу обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с нашими коллегами по НАТО", - сказал Прайс.В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в том, что та якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности. Главное управление разведки министерства обороны Украины ранее заявило, что Москва якобы намерена расширить свое военное присутствие в Донбассе, в ведомстве также не исключают, что Россия попытается продвинуть свои войска вглубь украинской территории.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Он также отметил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что видеозаписи с колоннами военной техники, появившиеся в соцсетях, связаны с переброской в рамках учений военной техники в Крым по железнодорожной части Крымского моста.Российско-украинские отношенияОтношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210402/donbass-1603883782.html

https://ria.ru/20210401/protest-1603880622.html

https://ria.ru/20210401/bazy-1603859172.html

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россия, ситуация на украине, донбасс, сша, украина, в мире