Лучшие фото недели: хот-дог на колесах, игра для смелых и дружелюбный кит
Девушки на озере в лондонском Гайд-парке.
Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, направляется на технический осмотр.
Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, направляется на технический осмотр.
Полицейские проверяют отдыхающих в Париже.
Кошачий приют в Идлибе.
Молодые люди на мосту Хакербрюке в Мюнхене.
Молодые люди на мосту Хакербрюке в Мюнхене.
Ребенок играет в прибрежном районе Пакитекете города Пемба в Мозамбике.
Празднование фестиваля весны Холи в Индии.
Празднование фестиваля весны Холи в Индии.
Туристы пытаются погладить серого кита в лагуне Герреро-Негро на севере Мексики.
Туристы пытаются погладить серого кита в лагуне Герреро-Негро на севере Мексики.
Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольным танцем на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольным танцем на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Женщина продает цветы на улице в Москве.
Участники акции протеста "Убей законопроект" в Бристоле.
Прихожане и монахи идут процессией вокруг Кувуклии, считающейся местом захоронения Иисуса Христа, во время мессы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великий четверг, когда вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников.
Прихожане и монахи идут процессией вокруг Кувуклии, считающейся местом захоронения Иисуса Христа, во время мессы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великий четверг, когда вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников.
Девушки в мантильях перед дефиле в Севилье.
Северные олени на пастбище Сельскохозяйственного производственного кооператива "Тундра" у села Ловозеро в Мурманской области.
Северные олени на пастбище Сельскохозяйственного производственного кооператива "Тундра" у села Ловозеро в Мурманской области.
Мальчик несет хлеб в Кабуле.
Мальчик несет хлеб в Кабуле.
Девушки купаются в теплый день в Копенгагене.
Последствия торнадо в американском штате Алабама.
Женщина загорает на пляже в Ницце во время третьего локдауна.
Участники соревнований по древней игре кочевников кок-бору в киргизском селе Сокулук.
Участники соревнований по древней игре кочевников кок-бору в киргизском селе Сокулук.
Дети, покрытые серебряной краской, в столице Индонезии Джакарте.
Танцовщица из труппы маташинов во время празднования Страстной недели в Сьюдад-Хуаресе, Мексика.
Танцовщица из труппы маташинов во время празднования Страстной недели в Сьюдад-Хуаресе, Мексика.
Сезон цветения сакуры в Пекине.
Семья фотографируется на фоне "Винермобиля" Оскара Майера в Калифорнии.
Ученицы начальной школы в Кабуле.
Ученицы начальной школы в Кабуле.
Последствия взрыва у здания мэрии в Колумбии.
Посетители возле монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. В Волгоград направили специальную комиссию Минкультуры после сообщений о том, что на статуе появились пятна, полосы и трещины.
Посетители возле монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. В Волгоград направили специальную комиссию Минкультуры после сообщений о том, что на статуе появились пятна, полосы и трещины.
Женщина идет из пляжного ресторана в Майами.
Протесты против военного переворота в Мьянме.