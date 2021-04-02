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Лучшие фото недели: хот-дог на колесах, игра для смелых и дружелюбный кит
Лучшие фото недели: хот-дог на колесах, игра для смелых и дружелюбный кит
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 02.04.2021
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ever given
кабул
праздник холи
суэцкий канал
торнадо
кошки
родина-мать зовёт!
иван букин (фигурное катание)
александра степанова (фигурное катание)
идлиб (мухафаза)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
кабул
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ever given, кабул, праздник холи, суэцкий канал, торнадо, кошки, родина-мать зовёт!, иван букин (фигурное катание), александра степанова (фигурное катание), идлиб (мухафаза), ницца, пекин, иерусалим, волгоград, калифорния, московская область (подмосковье), лондон, копенгаген, алабама, мьянма, мексика, индия, мюнхен, мурманская область, майами, севилья, париж, мозамбик, колумбия, киты, мода, фото, фото

Лучшие фото недели: хот-дог на колесах, игра для смелых и дружелюбный кит

11:29 02.04.2021 (обновлено: 12:46 02.04.2021)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Tolga Akmen

Девушки на озере в лондонском Гайд-парке.

Девушки после купания в озере в Гайд-парке, Лондон, Англия
1 из 30

Девушки на озере в лондонском Гайд-парке.

© AFP 2021 / Tolga Akmen
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, направляется на технический осмотр.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале
2 из 30

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, направляется на технический осмотр.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© AFP 2021 / BERTRAND GUAY

Полицейские проверяют отдыхающих в Париже.

Полицейские проверяют отдыхающих в Париже
3 из 30

Полицейские проверяют отдыхающих в Париже.

© AFP 2021 / BERTRAND GUAY
© REUTERS / Khalil Ashawi

Кошачий приют в Идлибе.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
4 из 30

Кошачий приют в Идлибе.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© AP Photo / Matthias Schrader

Молодые люди на мосту Хакербрюке в Мюнхене.

Молодые люди на мосту Хакербрюке в Мюнхене, Германия
5 из 30

Молодые люди на мосту Хакербрюке в Мюнхене.

© AP Photo / Matthias Schrader
© РИА Новости / Алексей МайшевДевушки, сидящие на подоконнике.
Девушки, сидящие на подоконнике
6 из 30
Девушки, сидящие на подоконнике.
© РИА Новости / Алексей Майшев
© AFP 2021 / Alfredo Zuniga

Ребенок играет в прибрежном районе Пакитекете города Пемба в Мозамбике.

Ребенок играет в одном из переулков возле порта Пакитекете, Пемба, Мозамбик
7 из 30

Ребенок играет в прибрежном районе Пакитекете города Пемба в Мозамбике.

© AFP 2021 / Alfredo Zuniga
© AP Photo / Channi Anand

Празднование фестиваля весны Холи в Индии.

Празднование фестиваля Холи в Джамму, Индия
8 из 30

Празднование фестиваля весны Холи в Индии.

© AP Photo / Channi Anand
© AP Photo / Guillermo Arias

Туристы пытаются погладить серого кита в лагуне Герреро-Негро на севере Мексики.

Туристы пытаются прикоснуться к серому киту в Герреро-Негро, Южная Нижняя Калифорния
9 из 30

Туристы пытаются погладить серого кита в лагуне Герреро-Негро на севере Мексики.

© AP Photo / Guillermo Arias
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольным танцем на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольной программой на соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
10 из 30

Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольным танцем на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Женщина продает цветы на улице в Москве.

Женщина продаёт цветы в пригороде Москвы
11 из 30

Женщина продает цветы на улице в Москве.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© AFP 2021 / Oli Scarff

Участники акции протеста "Убей законопроект" в Бристоле.

Акция протеста Убей законопроект в Бристоле
12 из 30

Участники акции протеста "Убей законопроект" в Бристоле.

© AFP 2021 / Oli Scarff
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand

Прихожане и монахи идут процессией вокруг Кувуклии, считающейся местом захоронения Иисуса Христа, во время мессы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великий четверг, когда вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников.

Христианские прихожане и монахи идут процессией вокруг Кувуклии в Иерусалиме
13 из 30

Прихожане и монахи идут процессией вокруг Кувуклии, считающейся местом захоронения Иисуса Христа, во время мессы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великий четверг, когда вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников.

© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Девушки в мантильях перед дефиле в Севилье.

Девушки в мантильях перед началом дефиле в Севилье, Испания
14 из 30

Девушки в мантильях перед дефиле в Севилье.

© REUTERS / Marcelo del Pozo
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Северные олени на пастбище Сельскохозяйственного производственного кооператива "Тундра" у села Ловозеро в Мурманской области.

Северный олень на пастбище у села Ловозеро Мурманской области
15 из 30

Северные олени на пастбище Сельскохозяйственного производственного кооператива "Тундра" у села Ловозеро в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© AP Photo / Rahmat Gul

Мальчик несет хлеб в Кабуле.

Афганский мальчик несет хлеб в Кабуле
16 из 30

Мальчик несет хлеб в Кабуле.

© AP Photo / Rahmat Gul
© REUTERS / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Девушки купаются в теплый день в Копенгагене.

Девушки купаются в теплый день в Копенгагене
17 из 30

Девушки купаются в теплый день в Копенгагене.

© REUTERS / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix
© REUTERS / Elijah Nouvelage

Последствия торнадо в американском штате Алабама.

Последствия торнадо в штате Алабама
18 из 30

Последствия торнадо в американском штате Алабама.

© REUTERS / Elijah Nouvelage
© REUTERS / Eric Gaillard

Женщина загорает на пляже в Ницце во время третьего локдауна.

Женщина загорает на пляже в Ницце во время третьего локдауна
19 из 30

Женщина загорает на пляже в Ницце во время третьего локдауна.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Vladimir Pirogov

Участники соревнований по древней игре кочевников кок-бору в киргизском селе Сокулук.

Участники региональных соревнований по игре кок-бору в селе Сокулук
20 из 30

Участники соревнований по древней игре кочевников кок-бору в киргизском селе Сокулук.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
© REUTERS / Willy Kurniawan

Дети, покрытые серебряной краской, в столице Индонезии Джакарте.

Молодые люди, покрытые серебряной краской, в Джакарте, Индонезия
21 из 30

Дети, покрытые серебряной краской, в столице Индонезии Джакарте.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Танцовщица из труппы маташинов во время празднования Страстной недели в Сьюдад-Хуаресе, Мексика.

Танцор маташин во время празднования Страстной недели в Сьюдад-Хуарес, Мексика
22 из 30

Танцовщица из труппы маташинов во время празднования Страстной недели в Сьюдад-Хуаресе, Мексика.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
© REUTERS / Thomas Peter

Сезон цветения сакуры в Пекине.

Сезон цветения сакуры в Пекине, Китай
23 из 30

Сезон цветения сакуры в Пекине.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Mike Blake

Семья фотографируется на фоне "Винермобиля" Оскара Майера в Калифорнии.

Семья фотографируется на фоне Wienermobile Оскара Майера в Калифорнии
24 из 30

Семья фотографируется на фоне "Винермобиля" Оскара Майера в Калифорнии.

© REUTERS / Mike Blake
© AP Photo / Rahmat Gul

Ученицы начальной школы в Кабуле.

Девочки играют в начальной школе в Кабуле, Афганистан
25 из 30

Ученицы начальной школы в Кабуле.

© AP Photo / Rahmat Gul
© REUTERS / Corinto's Mayor Office

Последствия взрыва у здания мэрии в Колумбии.

Последствия взрыва у мэрии в Колумбии
26 из 30

Последствия взрыва у здания мэрии в Колумбии.

© REUTERS / Corinto's Mayor Office
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Посетители возле монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. В Волгоград направили специальную комиссию Минкультуры после сообщений о том, что на статуе появились пятна, полосы и трещины.

Посетители возле монумента Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане
27 из 30

Посетители возле монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. В Волгоград направили специальную комиссию Минкультуры после сообщений о том, что на статуе появились пятна, полосы и трещины.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© REUTERS / Yana Paskova

Женщина идет из пляжного ресторана в Майами.

Женщина идет из пляжного ресторана в Майами, штат Флорида
28 из 30

Женщина идет из пляжного ресторана в Майами.

© REUTERS / Yana Paskova
© REUTERS / Stringer

Протесты против военного переворота в Мьянме.

Мужчина во время протеста против военного переворота в Мьянме
29 из 30

Протесты против военного переворота в Мьянме.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Wang ZhaoМодель перед показом коллекции дизайнера Wang Yutao на Неделе моды в Пекине.
Модель перед показом коллекции дизайнера Wang Yutao на Неделе моды в Пекине
30 из 30
Модель перед показом коллекции дизайнера Wang Yutao на Неделе моды в Пекине.
© AFP 2021 / Wang Zhao
 
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