Лучшие фото недели: хот-дог на колесах, игра для смелых и дружелюбный кит

Прихожане и монахи идут процессией вокруг Кувуклии, считающейся местом захоронения Иисуса Христа, во время мессы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великий четверг, когда вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников.