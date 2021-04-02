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Диетологи назвали легкий способ меньше есть
Диетологи назвали легкий способ меньше есть
Диетологи рассказали, как избавиться от привычки переедать из-за стресса. Об этом пишет газета ABC. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:22
2021-04-02T21:20
здоровье
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Диетологи рассказали, как избавиться от привычки переедать из-за стресса. Об этом пишет газета ABC.Как говорится в статье, тревоги и переживания плохо влияют не только на ментальное здоровье человека, но и на весь на организм. Так, компульсивное переедание из-за стресса может иметь много негативных последствий. По словам специалистов, пища воздействует на наш мозг так же, как лекарство, и вызывает ощущение мгновенного счастья. Однако еда не помогает справиться с беспокойством и понять его причину, а в перспективе способствует набору лишнего веса.Ключом к решению проблемы диетологи называют осознанность: важно уметь отследить что мы едим, почему и когда. Кроме того, специалисты советуют выбрать полезный перекус:Также врачи предлагают освоить несколько простых техник, чтобы избежать чувства голода, связанного с эмоциональными переживаниями:Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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здоровье

Диетологи назвали легкий способ меньше есть

15:22 02.04.2021 (обновлено: 21:20 02.04.2021)
 
© Depositphotos / olepeshkinaСалат с апельсинами с свеклой
Салат с апельсинами с свеклой - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Depositphotos / olepeshkina
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Диетологи рассказали, как избавиться от привычки переедать из-за стресса. Об этом пишет газета ABC.
Как говорится в статье, тревоги и переживания плохо влияют не только на ментальное здоровье человека, но и на весь на организм. Так, компульсивное переедание из-за стресса может иметь много негативных последствий. По словам специалистов, пища воздействует на наш мозг так же, как лекарство, и вызывает ощущение мгновенного счастья. Однако еда не помогает справиться с беспокойством и понять его причину, а в перспективе способствует набору лишнего веса.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 14:12Сказано в эфире
Хочешь похудеть – спи? Без чего диета не может быть эффективной
Ключом к решению проблемы диетологи называют осознанность: важно уметь отследить что мы едим, почему и когда. Кроме того, специалисты советуют выбрать полезный перекус:
  • фрукты;
  • творог;
  • помидоры черри;
  • домашний попкорн;
  • натуральный греческий йогурт.
Также врачи предлагают освоить несколько простых техник, чтобы избежать чувства голода, связанного с эмоциональными переживаниями:
  • откажитесь от полуфабрикатов;
  • составляйте меню на неделю;
  • добавляйте в рацион овощи и фрукты;
  • не садитесь обедать или ужинать, будучи очень голодным;
  • пейте больше воды.
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