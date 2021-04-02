https://ria.ru/20210402/eda-1603970980.html

Диетологи назвали легкий способ меньше есть

Диетологи назвали легкий способ меньше есть

Диетологи рассказали, как избавиться от привычки переедать из-за стресса. Об этом пишет газета ABC. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:22

2021-04-02T15:22

2021-04-02T21:20

здоровье

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Диетологи рассказали, как избавиться от привычки переедать из-за стресса. Об этом пишет газета ABC.Как говорится в статье, тревоги и переживания плохо влияют не только на ментальное здоровье человека, но и на весь на организм. Так, компульсивное переедание из-за стресса может иметь много негативных последствий. По словам специалистов, пища воздействует на наш мозг так же, как лекарство, и вызывает ощущение мгновенного счастья. Однако еда не помогает справиться с беспокойством и понять его причину, а в перспективе способствует набору лишнего веса.Ключом к решению проблемы диетологи называют осознанность: важно уметь отследить что мы едим, почему и когда. Кроме того, специалисты советуют выбрать полезный перекус:Также врачи предлагают освоить несколько простых техник, чтобы избежать чувства голода, связанного с эмоциональными переживаниями:Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/son-1603956578.html

https://rsport.ria.ru/20210401/voda-1603830120.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье