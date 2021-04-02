https://ria.ru/20210402/dtp-1603882702.html

Адвокат блогера Била оценил возможность признания им вины за ДТП

Адвокат блогера Била оценил возможность признания им вины за ДТП

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил РИА Новости, что "нельзя утверждать", что его подзащитный признал вину в крупной... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T00:12

2021-04-02T00:12

2021-04-02T00:51

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил РИА Новости, что "нельзя утверждать", что его подзащитный признал вину в крупной автомобильной аварии в центре Москвы.Ранее ряд СМИ сообщили, что блогер взял на себя ответственность за ДТП на Садовом кольце и сообщил, что именно он был за рулем.Адвокат уточнил, что блогера задержали на 48 часов, в ближайшее время его доставят в изолятор временного содержания на Петровке. Кроме того, по словам Жорина, по месту жительства его подзащитного провели обыск.Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля.Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen. По информации РЕНТ ТВ, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, в настоящее время она находится в реанимации.О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия