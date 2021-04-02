Адвокат блогера Била оценил возможность признания им вины за ДТП

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил РИА Новости, что "нельзя утверждать", что его подзащитный признал вину в крупной автомобильной аварии в центре Москвы.Ранее ряд СМИ сообщили, что блогер взял на себя ответственность за ДТП на Садовом кольце и сообщил, что именно он был за рулем.Адвокат уточнил, что блогера задержали на 48 часов, в ближайшее время его доставят в изолятор временного содержания на Петровке. Кроме того, по словам Жорина, по месту жительства его подзащитного провели обыск.Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля.Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen. По информации РЕНТ ТВ, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, в настоящее время она находится в реанимации.О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил РИА Новости, что "нельзя утверждать", что его подзащитный признал вину в крупной автомобильной аварии в центре Москвы.
Ранее ряд СМИ сообщили, что блогер взял на себя ответственность за ДТП на Садовом кольце и сообщил, что именно он был за рулем.
"Нельзя утверждать, что он признал вину. Бил рассказал об обстоятельствах ДТП, но виновен или нет – для этого надо провести ряд экспертиз, снять данные с камеры. Сейчас он в статусе подозреваемого", - сказал Жорин.
Адвокат уточнил, что блогера задержали на 48 часов, в ближайшее время его доставят в изолятор временного содержания на Петровке. Кроме того, по словам Жорина, по месту жительства его подзащитного провели обыск.
Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля.
Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen. По информации РЕНТ ТВ, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, в настоящее время она находится в реанимации.
О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
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На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
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Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
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