https://ria.ru/20210402/dopros-1604027042.html

Депутат Резник рассказал, что его допросили по делу о наркотиках

Депутат Резник рассказал, что его допросили по делу о наркотиках

Депутат петербургского парламента Максим Резник рассказал, что его допросил следователь в качестве свидетеля по делу о наркотиках, парламентария попросили сдать РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:44

2021-04-02T19:44

2021-04-02T19:44

россия

максим резник

законодательное собрание г. санкт-петербурга

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Депутат петербургского парламента Максим Резник рассказал, что его допросил следователь в качестве свидетеля по делу о наркотиках, парламентария попросили сдать тест на ДНК.Ранее Невский районный суд Петербурга арестовал по обвинению в попытке сбыта наркотических средств местного художника Ивана Дорофеева. В интернете появилась видеозапись обыска в квартире художника, на которой присутствует Резник. Местным СМИ депутат пояснил, что находился в гостях у своего дальнего родственника."Прошел допрос меня как свидетеля. Мне не показали постановления о возбуждении дела, но разъяснили, что допрос проводится в связи с тем, что я находился в квартире своего дальнего родственника, где были найдены наркотические вещества. На допросе спрашивали, о чем мы с ним разговаривали, и попросили сдать тест ДНК", - заявил депутат РИА Новости.Он сообщил, что следователь предложил ему пройти допрос на полиграфе, но Резник отказался."Предложили пройти полиграф, сославшись на то, что это дело очень значимое, так как депутат Госдумы Виталий Милонов пишет письма и требует взять его на особый контроль. Но адвокат справедливо заметил, что мы предупреждены об ответственности о даче ложных показаний, и применение полиграфа не имеет научно обоснованной методики", - сказал депутат.РИА Новости пока не располагает комментариями правоохранительных органов.Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров ранее говорил журналистам, что инцидент с Резником рассмотрит комиссия по этике.

https://ria.ru/20210301/priangare-1599374806.html

https://ria.ru/20201225/dekolte-1590980892.html

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россия, максим резник, законодательное собрание г. санкт-петербурга, санкт-петербург, происшествия