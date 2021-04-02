https://ria.ru/20210402/dopros-1603950826.html

Опубликовано видео допроса блогера Била после ДТП в центре Москвы

Опубликовано видео допроса блогера Била после ДТП в центре Москвы

МВД опубликовало видео допроса участника массового ДТП в центре Москвы блогера Эдуарда Биля, более известного как Эдвард Бил. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:39

2021-04-02T13:39

2021-04-02T15:18

москва

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

volkswagen group

происшествия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. МВД опубликовало видео допроса участника массового ДТП в центре Москвы блогера Эдуарда Биля, более известного как Эдвард Бил."Не разбираюсь в этом", — поначалу ответил подозреваемый на вопрос, был ли он за рулем. На просьбу уточнить, в чем он "не разбирается", блогер все же подтвердил, что именно он управлял автомобилем. Во время опроса Бил также сказал, что машина не его.Подозреваемый рассказал, что живет в столице с 14 лет и последние три года занимается съемкой розыгрышей и социальных экспериментов.Ранее адвокат блогера Геннадий Удонян сообщил, что его подзащитный хочет оказать помощь пострадавшей в ДТП, приносит извинения и очень сожалеет. В свою очередь, ее представитель отметил, что они не примут компенсацию.Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, она находится в реанимации. По информации РЕН ТВ, пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).В столичном департаменте транспорта, сообщили, что Бил только в этом году ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.

https://ria.ru/20210402/bloger-1603886518.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры допроса блогера Эдварда Била, причастного к ДТП на Садовом кольце Эдвард Бил был допрошен в УВД по ЦАО, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 2021-04-02T13:39 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, volkswagen group, происшествия