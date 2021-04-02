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Опубликовано видео допроса блогера Била после ДТП в центре Москвы
Опубликовано видео допроса блогера Била после ДТП в центре Москвы
МВД опубликовало видео допроса участника массового ДТП в центре Москвы блогера Эдуарда Биля, более известного как Эдвард Бил. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:39
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москва
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
volkswagen group
происшествия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. МВД опубликовало видео допроса участника массового ДТП в центре Москвы блогера Эдуарда Биля, более известного как Эдвард Бил."Не разбираюсь в этом", — поначалу ответил подозреваемый на вопрос, был ли он за рулем. На просьбу уточнить, в чем он "не разбирается", блогер все же подтвердил, что именно он управлял автомобилем. Во время опроса Бил также сказал, что машина не его.Подозреваемый рассказал, что живет в столице с 14 лет и последние три года занимается съемкой розыгрышей и социальных экспериментов.Ранее адвокат блогера Геннадий Удонян сообщил, что его подзащитный хочет оказать помощь пострадавшей в ДТП, приносит извинения и очень сожалеет. В свою очередь, ее представитель отметил, что они не примут компенсацию.Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, она находится в реанимации. По информации РЕН ТВ, пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).В столичном департаменте транспорта, сообщили, что Бил только в этом году ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры допроса блогера Эдварда Била, причастного к ДТП на Садовом кольце
Эдвард Бил был допрошен в УВД по ЦАО, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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москва, эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, volkswagen group, происшествия

Опубликовано видео допроса блогера Била после ДТП в центре Москвы

13:39 02.04.2021 (обновлено: 15:18 02.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. МВД опубликовало видео допроса участника массового ДТП в центре Москвы блогера Эдуарда Биля, более известного как Эдвард Бил.
"Не разбираюсь в этом", — поначалу ответил подозреваемый на вопрос, был ли он за рулем.
На просьбу уточнить, в чем он "не разбирается", блогер все же подтвердил, что именно он управлял автомобилем. Во время опроса Бил также сказал, что машина не его.
Подозреваемый рассказал, что живет в столице с 14 лет и последние три года занимается съемкой розыгрышей и социальных экспериментов.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 02:50
В доме задержанного за ДТП в центре Москвы блогера провели обыск
Ранее адвокат блогера Геннадий Удонян сообщил, что его подзащитный хочет оказать помощь пострадавшей в ДТП, приносит извинения и очень сожалеет. В свою очередь, ее представитель отметил, что они не примут компенсацию.
Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, она находится в реанимации. По информации РЕН ТВ, пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В столичном департаменте транспорта, сообщили, что Бил только в этом году ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
"Вы меня снимаете, будто я за рулем был": крупное ДТП на Садовом кольце
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

ДТП на Смоленской площади в Москве
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

Сотрудники ДПС и службы эвакуации на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

Криминалист работает на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

ДТП на Смоленской площади в Москве
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

ДТП на Смоленской площади в Москве
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

Сотрудники службы эвакуации грузят пострадавший в ДТП автомобиль на Смоленской площади в Москве.
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

ДТП на Смоленской площади в Москве
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
 
МоскваЭдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеVolkswagen GroupПроисшествия
 
 
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