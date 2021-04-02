https://ria.ru/20210402/dieta-1603887352.html

Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе

Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе

Диетологи не рекомендуют пациентам считать калории для снижения массы тела, нельзя ограничивать и поступление энергии ниже уровня основного обмена, так как... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T03:11

2021-04-02T03:11

2021-04-02T03:11

россия

антонина стародубова

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Диетологи не рекомендуют пациентам считать калории для снижения массы тела, нельзя ограничивать и поступление энергии ниже уровня основного обмена, так как организм начнет защищаться и снижать обмен веществ, будет сокращаться не только жировая, но и мышечная ткань, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По ее словам, нельзя ограничивать поступление энергии ниже уровня основного обмена - это наиболее распространенная ошибка, с которой врачи сталкиваются у желающих похудеть. Организм начнет защищаться и снижать обмен веществ, будет сокращаться не только жировая, но и мышечная ткань, в результате при малейшем нарушении питания масса тела быстро вернется к прежним цифрам или даже увеличится, да и самочувствие может ухудшиться из-за снижения мышечной ткани и адаптационных ресурсов организма."Сегодня диетологи, как правило, не рекомендуют пациентам считать калории для снижения массы тела. Однако мы рекомендуем создавать дефицит калорий за счет увеличения их траты - физических нагрузок, повышения физической активности. Дефицит калорий не должен быть слишком большим - такой путь дольше, но безопаснее", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210401/pitanie-1603744267.html

россия

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россия, антонина стародубова, общество