Таблица калорийности продуктов на 100 грамм

Подсчет калорий важен, когда есть необходимость следить за своим питанием и фигурой. Чтобы контроль потребления пищи давался проще, можно использовать таблицы калорийности продуктов с расчетом на 100 грамм. Полная версия подсчета белков жиров, углеводов и килокалорий — в материале РИА Новости.

Таблица калорийности

Человеческий организм функционирует благодаря калориям — единицам энергии, получаемым при расщеплении белков, жиров и углеводов. Энергетическая ценность продуктов, как правило, измеряется в более крупных единицах — килокалориях. То есть, в 1 ккал содержится 1000 калорий. Для правильного метаболизма у человека со средней физической активностью женщинам требуется от 1600 до 1800 ккал в день, мужчинам — от 2000 до 2500 ккал.



В таблицах калорийности продуктов принято указывать количество ккал на 100 г продукта, а также белков, жиров и углеводов. В зависимости от вида пищи значения различаются.

Таблица калорийности мяса

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Свинина 11,6 49,1 0 484 Говядина 18,7 12,6 0 191 Баранина 16,2 15,3 0 201 Телятина 19,9 1,1 0 91 Кролик 20,6 12,8 0 197

Таблица калорийности птицы

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Курица 20,4 8,6 0,8 161 Индейка 21,1 12,3 0,6 192 Цыплята 18,5 7,9 0,5 159 Утки 16,4 61,3 0 348 Гуси 16,4 33,1 0 359

Таблица калорийности рыбы

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Горбуша 21,2 7,1 0 151 Лосось 19,2 13,8 0 200 Минтай 15,7 0,6 0 67 Кета 22,1 5,8 0 138 Камбала 16 2,5 0 86 Килька 14,3 9,2 0 142 Корюшка 15,3 3,3 0 93 Навага 16,7 1,3 0 78 Сельдь 17,3 19,9 0 248 Семга 20,9 15,3 0 222 Скумбрия 18 9,5 0 158 Форель 19,6 2,1 0 99 Тунец 21,7 1,3 0 95 Ставрида 18 5,3 0 119

Колбасные изделия

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Колбаса вареная "Докторская" 13,4 22,9 0 257 Колбаса вареная "Любительская" 12,5 28,3 0 311 Колбаса вареная "Молочная" 11,1 22,5 0 243 Колбаса полукопченая "Любительская" 17,6 39,1 0 428 Колбаса полукопченая "Московская" 19,1 36,1 0 402 Колбаса полукопченая "Сервелат" 16,1 40,2 0 423 Колбаса сырокопченая "Любительская" 20,6 47,8 0 511 Колбаса сырокопченая "Московская" 24,3 41,6 0 476 Колбаса сырокопченая "Сервелат" 24,1 40,2 0 453 Салями 21,3 53,6 1,1 576 Кровянка 10,6 17,8 14,5 261 Колбаски охотничьи 27,1 24,6 0 325 Сосиски куриные 10,6 22,1 3,3 242 Сосиски свиные 9,2 23,2 1,7 284 Сосиски говяжьи 10,3 20,3 0,9 229

Икра

Таблица калорийности икры Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Икра кеты 31,6 13,7 0 250 Икра минтая 28,3 1,8 0 127 Икра осетровая 28,3 9,6 0 201 Икра лещевая 24,6 4,9 0 144

Морепродукты

Таблица калорийности морепродуктов Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Кальмар 18,2 0,2 0 77 Крабовые палочки 17,9 2,1 0 73 Креветка 18 0,9 0 85 Раки вареные 20,3 1,2 1,1 96 Осьминог 18,5 0 0 74 Мидии отварные 9,7 1,6 0 53

Грибы

Таблица калорийности грибов Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Белые свежие 3,3 1,5 2,4 32 Белые сушеные 23,8 6,8 30,2 277 Лисички свежие 1,5 1 2,4 22 Лисички сушеные 22 7,2 25,4 268 Опята свежие 1,4 1 2,5 25 Шампиньоны свежие 4,3 0,9 1,4 29 Маслята свежие 2,5 0,7 1,5 12 Вешенки свежие 2,5 0,5 6,2 34

Яйца

Таблица калорийности яиц Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Куриное яйцо 12,7 11,1 0,6 153 Перепелиное яйцо 11,9 13,3 0,8 170 Утиное яйцо 13,5 14,1 0,2 176 Омлет 9,7 15,5 1,7 181

Масла

Таблица калорийности масел Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Масло растительное льняное 0 99,8 0 898 Масло растительное подсолнечное 0 99,9 0 899 Масло растительное оливковое 0 99,8 0 898 Масло сливочное 82,5% 0,5 82,5 1 747 Масло топленое 0,5 98,1 0,5 885 Майонез 67% 3,3 67 2,4 624

Молочные продукты

Таблица калорийности молочных продуктов Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Молоко 0% 2,8 0 4,6 34 Молоко 1% 2,8 1 4,6 43 Молоко 2,5% 2,8 2,5 4,6 53 Молоко 3,2% 2,8 3,2 4,6 58 Молоко сухое цельное 25,2 25 39,6 477 Молоко сгущенное 7,3 7,7 9,7 139 Кефир 0% 2,8 0 3,8 29 Кефир 1% 2,8 1 4 37 Кефир 2,5% 3 2,5 4 51 Кефир 3,2% 3,2 3,2 4,1 57 Сметана 10% 3 10 2,9 118 Сметана 15% 3 15 2,9 163 Сметана 20% 3 20 2,9 208 Творог жирный 14 18 1,9 236 Творог нежирный 18,2 0,6 1,8 89 Творог полужирный 16,5 9 1,9 156 Ряженка 2,5% 2,9 2,5 4,1 53 Ряженка 4,0% 2,9 4 4,1 68 Йогурт 1,5% 4,3 1,5 8,4 65 Йогурт 3,2% 5 3,2 8,9 87 Сливки 10% 2,8 10 4,1 121 Сливки 20% 2,8 20 3,9 209 Сыр сулугуни 20 24,2 0 293 Сыр российский 24,1 29,8 0,4 366 Сыр пошехонский 26,4 26,3 0 348

Крупы

Таблица калорийности круп Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Овсяная крупа 12,3 6,1 59,5 342 Кукурузная крупа 8,3 1,2 71 328 Ячневая крупа 10 1,3 65,4 313 Перловая крупа 9,3 1,1 66,9 315 Манная крупа 10,3 1 38 333 Гречневая крупа 11,2 3 68 350 Пшеничная крупа 11,2 2 65,7 342 Рис белый длиннозерный 7,13 0,66 78,65 365

Хлебобулочные изделия

Таблица калорийности ХБИ Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Хлеб пшеничный 7,4 2,2 53 246 Хлеб ржаной 4,7 0,6 49,5 210 Сухари пшеничные 11,6 1,8 72,1 327 Лаваш армянский 7,7 1,1 47,8 239 Батон нарезной 9,4 2,7 50,7 261 Баранки 16,4 1,1 69,7 342 Сушки 11,1 1 72,2 335 Булочка 7,4 1,8 43,7 218

Овощи

Таблица калорийности овощей Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Огурцы 0,7 0 3,1 15 Томаты 0,7 0 4,1 19 Картофель вареный 2 0,3 16,5 80 Картофель молодой 2,2 0,3 12,5 57 Морковь 1,3 0,1 6,3 29 Лук репчатый 1,6 0 9,3 41 Редис 1,5 0 4,2 22 Кабачки 0,8 0,3 5,9 30 Баклажаны 0,6 0,1 7,5 22 Свекла 1,7 0 10,5 46 Капуста белокочанная 1,9 0 5,7 31 Фасоль 4,4 0 4,4 36 Редька 1,7 0 7,1 33 Перец сладкий 1,2 0 5 25

Фрукты

Таблица калорийности фруктов Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Бананы 1,7 0 22,1 87 Апельсины 0,8 0 8,6 38 Яблоки 0,5 0 11,4 48 Груша 0,5 0 10,6 41 Персики 0,9 0 10,1 42 Абрикосы 0,7 0 10,1 44 Ананас 0,3 0 11,9 49 Киви 1 0,7 9,7 46 Лимон 0,9 0 3,3 30 Хурма 0,7 0 15,7 61 Мандарин 0,9 0 8,8 39

Зелень

Таблица калорийности зелени Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Петрушка 3,8 0 8 45 Лук (перо) 1,4 0 4,2 21 Салат 1,6 0 2,1 15 Щавель 1,6 0 5,5 29 Шпинат 2,5 0 2,6 22 Укроп 2,5 0,5 6,3 40 Кинза 2,1 0,5 1,9 23

Ягоды

Таблица калорийности ягод Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Вишня 0,9 0 11,1 46 Черешня 1,3 0 12,5 54 Клубника 0,6 0,4 7 30 Земляника 1,9 0 7,1 40 Смородина черная 1,0 0 8,0 38 Малина 0,7 0 9,2 43 Виноград 0,5 0 17,8 73 Кизил 1,1 0 9,4 42 Ежевика 1,9 0 5,1 31

Орехи

Таблица калорийности орехов Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Арахис 26,2 45,3 9,9 555 Семя подсолнечника 20,9 52,5 5,4 582 Грецкий орех 13,5 61,5 10,6 662 Кешью 25,8 54,3 13,3 647 Миндаль 18,3 57,9 13,4 643 Фундук 16,3 66,7 9,8 701 Фисташки 20 50,5 7,3 555

Сухофрукты

Таблица калорийности сухофруктов Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Изюм 1,7 0 70,7 273 Курага 5,7 0 65,3 270 Финики 2,5 0,4 69,6 277 Чернослив 2,7 0 65,3 262 Яблоки сушеные 3,1 0 68,3 275

Кондитерские изделия

Таблица калорийности кондитерских изделий Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал Печенье сдобное 10,5 5,2 76 447 Пряники 4,4 2,9 77,1 333 Зефир 0,7 0 77,3 295 Конфеты шоколадные 3,9 39,7 54,6 576 Мармелад 0 0,2 77,1 289 Ирис 3,1 7,7 81,2 384 Пирожное слоеное 5,7 38,3 46,8 543 Пирожное бисквитное 4,9 9,1 84,1 338

Напитки

Безалкогольные

Таблица калорийности безалкогольных напитков Напиток Белки Жиры Углеводы Ккал Чай черный без сахара 0 0 0 0 Чай зеленый без сахара 0 0 0 0 Кофе с молоком 0,8 1 11 56 Какао на молоке 24 17 33,1 377 Хлебный квас 0,2 0 5 26 Лимонад 0 0 6,1 24 Яблочный сок 0,5 0,4 9,7 42 Апельсиновый сок 0,9 0,1 8,4 36 Вишневый сок 0,5 0 10,6 49 Морковный сок 1 0,1 6,5 31 Пиво безалкогольное 0 0 4,1 22 Энергетический напиток 0 0 11,4 47

Алкогольные

Таблица калорийности алкогольных напитков Напиток Белки Жиры Углеводы Ккал Шампанское 0,3 0 5,2 88 Водка 0 0 0,1 234 Коньяк 0 0 0,1 240 Виски 0 0 0 222 Ром 0 0 0 217 Ликер 0 0 53 344 Вино сухое 0 0 0 65 Вино полусухое 0,3 0 2,5 79 Вино десертное 0,5 0 20 175 Вино полусладкое 0,2 0 5 88 Вино столовое 0,2 0 0,2 67 Пиво 3,0% 0,6 0 3,5 37 Пиво 4,5% 0,8 0 4,5 45 Пиво темное 0,2 0 4 39

Низкокалорийные продукты

К самым полезными, сытным и при этом низкокалорийными продуктам относятся:

морепродукты;

белая нежирная рыба;

натуральный йогурт без добавок;

кефир 0-1% жирности;

творог 0-2% жирности;

яичные белки.

Кроме того, из растительных продуктов особенно низкокалорийны помидоры, салатная зелень, огурцы, все виды капусты, зеленые яблоки, ягоды и др.

Подсчет калорий

Как утверждает Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог и эксперт по здоровью Coral Club:

“Подсчет калорий в разработке диеты даст возможность перейти к рациональному здоровому питанию, не лишая человека его любимых блюд. Но такие блюда, по своей энергетической составляющей, должны будут уложиться в определенные нормы суточной калорийности”.

По словам эксперта, эффект обычно наступает спустя три месяца соблюдения рекомендаций.

Самая простая формула подсчета основывается на собственном весе, она позволяет узнать необходимую суточную норму калорий.

формулу для расчета: ВОЗ рекомендует использовать следующую

Для женщин:

от 18 до 30 лет: (0,062 × масса в кг + 2,036) × 240 × КФА;

от 31 до 60 лет: (0,034 × масса в кг + 3,538) × 240 × КФА;

после 60 лет: (0,038 × масса в кг + 2,755) × 240 × КФА.

Для мужчин:

от 18 до 30 лет: (0,063 × масса тела в кг + 2,896) × 240 × КФА;

от 31 до 60 лет: (0,0484 × масса тела в кг + 3,653) × 240 × КФА;

после 60 лет: (0,0491 × масса тела в кг + 2,459) × 240 × КФА.

КФА — это коэффициент физической активности, который делится на три группы:

малоподвижный образ жизни— 1,40-1,69;

умеренно активный и активный образ жизни — 1,70-1,99;

высокие и очень высокие физические нагрузки — 2-2,40.

“Например, женщина, 54 года, с низкой физической активностью и весом 94 кг. Воспользуемся формулой (0.034 х 94+3.538) х 240 х 1.4 = 2262 ккал. По результату — данная суточная калорийность привела к ожирению, и для приведения веса в норму эту калорийность необходимо снизить на 500 ккал. Так как для данного возраста и с низкой физнагрузкой суточная потребность составляет 1800 ккал”, — добавила эксперт.

Также Елена Мановска привела еще один пример подсчета калорий:

“Мужчина, 67 лет, со средней физактивностью и весом 100 кг. Воспользуемся формулой (0.0491 х 100+2.459) х 240 х 1.9 = 3360 ккал. По результату суточная калорийность привела к ожирению, а необходимая калорийность должна укладываться в 2000-2300 ккал”.



По словам нутрициолога, в результате контроля за калорийностью съедаемой пищи начнет формироваться оптимальный рацион человека, набор продуктов и блюд, а эффект по нормализации веса и форм не заставит себя ждать.

Если же не хочется считать самостоятельно, то можно воспользоваться специальными приложениями на телефоне для правильного расчета калорий.