Рейтинг@Mail.ru
Таблица калорийности продуктов на 100 грамм: БЖУ и ккал
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 14.05.2022 (обновлено: 13:07 13.02.2026)
https://ria.ru/20220514/tablitsa-kaloriynosti-produktov-1788483172.html
Таблица калорийности продуктов на 100 грамм
Таблица калорийности продуктов на 100 грамм: БЖУ и ккал
Таблица калорийности продуктов на 100 грамм
Подсчет калорий важен, когда есть необходимость следить за своим питанием и фигурой. Чтобы контроль потребления пищи давался проще, можно использовать таблицы... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2022-05-14T10:37:00+03:00
2026-02-13T13:07:00+03:00
общество
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595006538_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_c250f4709fab5dd4fe8dc4d46ec49b3a.jpg
https://ria.ru/20210909/diety-1749425038.html
https://ria.ru/20220622/sukhariki-1797283851.html
https://ria.ru/20210403/seks-1604012279.html
https://ria.ru/20250115/pitanie-1761444797.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595006538_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_593f151316bfa91d7a1d4867d4311303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
общество, воз
Общество, ВОЗ

Таблица калорийности продуктов на 100 грамм

© Depositphotos.com / bit245Сбалансированное питание
Сбалансированное питание - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos.com / bit245
Сбалансированное питание. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Оглавление
МОСКВА, 13 февраля - РИА Новости. Подсчет калорий важен, когда есть необходимость следить за своим питанием и фигурой. Чтобы контроль потребления пищи давался проще, можно использовать таблицы калорийности продуктов с расчетом на 100 грамм. Полная версия подсчета белков жиров, углеводов и килокалорий — в материале РИА Новости.

Таблица калорийности

Человеческий организм функционирует благодаря калориям — единицам энергии, получаемым при расщеплении белков, жиров и углеводов. Энергетическая ценность продуктов, как правило, измеряется в более крупных единицах — килокалориях. То есть, в 1 ккал содержится 1000 калорий. Для правильного метаболизма у человека со средней физической активностью женщинам требуется от 1600 до 1800 ккал в день, мужчинам — от 2000 до 2500 ккал.

В таблицах калорийности продуктов принято указывать количество ккал на 100 г продукта, а также белков, жиров и углеводов. В зависимости от вида пищи значения различаются.
Девушка пьет апельсиновый сок - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Все о диетах для похудения: виды, эффективность, противопоказания
9 сентября 2021, 20:21

Таблица калорийности мяса

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Свинина

11,6

49,1

0

484

Говядина

18,7

12,6

0

191

Баранина

16,2

15,3

0

201

Телятина

19,9

1,1

0

91

Кролик

20,6

12,8

0

197

Таблица калорийности птицы

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Курица

20,4

8,6

0,8

161

Индейка

21,1

12,3

0,6

192

Цыплята

18,5

7,9

0,5

159

Утки

16,4

61,3

0

348

Гуси

16,4

33,1

0

359

Таблица калорийности рыбы

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Горбуша

21,2

7,1

0

151

Лосось

19,2

13,8

0

200

Минтай

15,7

0,6

0

67

Кета

22,1

5,8

0

138

Камбала

16

2,5

0

86

Килька

14,3

9,2

0

142

Корюшка

15,3

3,3

0

93

Навага

16,7

1,3

0

78

Сельдь

17,3

19,9

0

248

Семга

20,9

15,3

0

222

Скумбрия

18

9,5

0

158

Форель

19,6

2,1

0

99

Тунец

21,7

1,3

0

95

Ставрида

18

5,3

0

119

Колбасные изделия

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Колбаса вареная "Докторская"

13,4

22,9

0

257

Колбаса вареная "Любительская"

12,5

28,3

0

311

Колбаса вареная "Молочная"

11,1

22,5

0

243

Колбаса полукопченая "Любительская"

17,6

39,1

0

428

Колбаса полукопченая "Московская"

19,1

36,1

0

402

Колбаса полукопченая "Сервелат"

16,1

40,2

0

423

Колбаса сырокопченая "Любительская"

20,6

47,8

0

511

Колбаса сырокопченая "Московская"

24,3

41,6

0

476

Колбаса сырокопченая "Сервелат"

24,1

40,2

0

453

Салями

21,3

53,6

1,1

576

Кровянка

10,6

17,8

14,5

261

Колбаски охотничьи

27,1

24,6

0

325

Сосиски куриные

10,6

22,1

3,3

242

Сосиски свиные

9,2

23,2

1,7

284

Сосиски говяжьи

10,3

20,3

0,9

229

Икра

Таблица калорийности икры

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Икра кеты

31,6

13,7

0

250

Икра минтая

28,3

1,8

0

127

Икра осетровая

28,3

9,6

0

201

Икра лещевая

24,6

4,9

0

144

Морепродукты

Таблица калорийности морепродуктов

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Кальмар

18,2

0,2

0

77

Крабовые палочки

17,9

2,1

0

73

Креветка

18

0,9

0

85

Раки вареные

20,3

1,2

1,1

96

Осьминог

18,5

0

0

74

Мидии отварные

9,7

1,6

0

53

Грибы

Таблица калорийности грибов

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Белые свежие

3,3

1,5

2,4

32

Белые сушеные

23,8

6,8

30,2

277

Лисички свежие

1,5

1

2,4

22

Лисички сушеные

22

7,2

25,4

268

Опята свежие

1,4

1

2,5

25

Шампиньоны свежие

4,3

0,9

1,4

29

Маслята свежие

2,5

0,7

1,5

12

Вешенки свежие

2,5

0,5

6,2

34

Яйца

Таблица калорийности яиц

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Куриное яйцо

12,7

11,1

0,6

153

Перепелиное яйцо

11,9

13,3

0,8

170

Утиное яйцо

13,5

14,1

0,2

176

Омлет

9,7

15,5

1,7

181

Масла

Таблица калорийности масел

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Масло растительное льняное

0

99,8

0

898

Масло растительное подсолнечное

0

99,9

0

899

Масло растительное оливковое

0

99,8

0

898

Масло сливочное 82,5%

0,5

82,5

1

747

Масло топленое

0,5

98,1

0,5

885

Майонез 67%

3,3

67

2,4

624

Молочные продукты

Таблица калорийности молочных продуктов

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Молоко 0%

2,8

0

4,6

34

Молоко 1%

2,8

1

4,6

43

Молоко 2,5%

2,8

2,5

4,6

53

Молоко 3,2%

2,8

3,2

4,6

58

Молоко сухое цельное

25,2

25

39,6

477

Молоко сгущенное

7,3

7,7

9,7

139

Кефир 0%

2,8

0

3,8

29

Кефир 1%

2,8

1

4

37

Кефир 2,5%

3

2,5

4

51

Кефир 3,2%

3,2

3,2

4,1

57

Сметана 10%

3

10

2,9

118

Сметана 15%

3

15

2,9

163

Сметана 20%

3

20

2,9

208

Творог жирный

14

18

1,9

236

Творог нежирный

18,2

0,6

1,8

89

Творог полужирный

16,5

9

1,9

156

Ряженка 2,5%

2,9

2,5

4,1

53

Ряженка 4,0%

2,9

4

4,1

68

Йогурт 1,5%

4,3

1,5

8,4

65

Йогурт 3,2%

5

3,2

8,9

87

Сливки 10%

2,8

10

4,1

121

Сливки 20%

2,8

20

3,9

209

Сыр сулугуни

20

24,2

0

293

Сыр российский

24,1

29,8

0,4

366

Сыр пошехонский

26,4

26,3

0

348

Крупы

Таблица калорийности круп

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Овсяная крупа

12,3

6,1

59,5

342

Кукурузная крупа

8,3

1,2

71

328

Ячневая крупа

10

1,3

65,4

313

Перловая крупа

9,3

1,1

66,9

315

Манная крупа

10,3

1

38

333

Гречневая крупа

11,2

3

68

350

Пшеничная крупа

11,2

2

65,7

342

Рис белый длиннозерный

7,13

0,66

78,65

365

Хлебобулочные изделия

Таблица калорийности ХБИ

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Хлеб пшеничный

7,4

2,2

53

246

Хлеб ржаной

4,7

0,6

49,5

210

Сухари пшеничные

11,6

1,8

72,1

327

Лаваш армянский

7,7

1,1

47,8

239

Батон нарезной

9,4

2,7

50,7

261

Баранки

16,4

1,1

69,7

342

Сушки

11,1

1

72,2

335

Булочка

7,4

1,8

43,7

218

Нарезанный хлеб - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вкусные и хрустящие: рецепты сухариков в духовке и микроволновке
22 июня 2022, 15:18

Овощи

Таблица калорийности овощей

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Огурцы

0,7

0

3,1

15

Томаты

0,7

0

4,1

19

Картофель вареный

2

0,3

16,5

80

Картофель молодой

2,2

0,3

12,5

57

Морковь

1,3

0,1

6,3

29

Лук репчатый

1,6

0

9,3

41

Редис

1,5

0

4,2

22

Кабачки

0,8

0,3

5,9

30

Баклажаны

0,6

0,1

7,5

22

Свекла

1,7

0

10,5

46

Капуста белокочанная

1,9

0

5,7

31

Фасоль

4,4

0

4,4

36

Редька

1,7

0

7,1

33

Перец сладкий

1,2

0

5

25

Фрукты

Таблица калорийности фруктов

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Бананы

1,7

0

22,1

87

Апельсины

0,8

0

8,6

38

Яблоки

0,5

0

11,4

48

Груша

0,5

0

10,6

41

Персики

0,9

0

10,1

42

Абрикосы

0,7

0

10,1

44

Ананас

0,3

0

11,9

49

Киви

1

0,7

9,7

46

Лимон

0,9

0

3,3

30

Хурма

0,7

0

15,7

61

Мандарин

0,9

0

8,8

39

Зелень

Таблица калорийности зелени

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Петрушка

3,8

0

8

45

Лук (перо)

1,4

0

4,2

21

Салат

1,6

0

2,1

15

Щавель

1,6

0

5,5

29

Шпинат

2,5

0

2,6

22

Укроп

2,5

0,5

6,3

40

Кинза

2,1

0,5

1,9

23

Ягоды

Таблица калорийности ягод

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Вишня

0,9

0

11,1

46

Черешня

1,3

0

12,5

54

Клубника

0,6

0,4

7

30

Земляника

1,9

0

7,1

40

Смородина черная

1,0

0

8,0

38

Малина

0,7

0

9,2

43

Виноград

0,5

0

17,8

73

Кизил

1,1

0

9,4

42

Ежевика

1,9

0

5,1

31

Орехи

Таблица калорийности орехов

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Арахис

26,2

45,3

9,9

555

Семя подсолнечника

20,9

52,5

5,4

582

Грецкий орех

13,5

61,5

10,6

662

Кешью

25,8

54,3

13,3

647

Миндаль

18,3

57,9

13,4

643

Фундук

16,3

66,7

9,8

701

Фисташки

20

50,5

7,3

555

Сухофрукты

Таблица калорийности сухофруктов

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Изюм

1,7

0

70,7

273

Курага

5,7

0

65,3

270

Финики

2,5

0,4

69,6

277

Чернослив

2,7

0

65,3

262

Яблоки сушеные

3,1

0

68,3

275

© Pixabay / FotoshopTofsОвощи на столе
Овощи на столе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Pixabay / FotoshopTofs
Овощи на столе

Кондитерские изделия

Таблица калорийности кондитерских изделий

Продукт

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Печенье сдобное

10,5

5,2

76

447

Пряники

4,4

2,9

77,1

333

Зефир

0,7

0

77,3

295

Конфеты шоколадные

3,9

39,7

54,6

576

Мармелад

0

0,2

77,1

289

Ирис

3,1

7,7

81,2

384

Пирожное слоеное

5,7

38,3

46,8

543

Пирожное бисквитное

4,9

9,1

84,1

338

Напитки

Безалкогольные

Таблица калорийности безалкогольных напитков

Напиток

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Чай черный без сахара

0

0

0

0

Чай зеленый без сахара

0

0

0

0

Кофе с молоком

0,8

1

11

56

Какао на молоке

24

17

33,1

377

Хлебный квас

0,2

0

5

26

Лимонад

0

0

6,1

24

Яблочный сок

0,5

0,4

9,7

42

Апельсиновый сок

0,9

0,1

8,4

36

Вишневый сок

0,5

0

10,6

49

Морковный сок

1

0,1

6,5

31

Пиво безалкогольное

0

0

4,1

22

Энергетический напиток

0

0

11,4

47

Алкогольные

Таблица калорийности алкогольных напитков

Напиток

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал

Шампанское

0,3

0

5,2

88

Водка

0

0

0,1

234

Коньяк

0

0

0,1

240

Виски

0

0

0

222

Ром

0

0

0

217

Ликер

0

0

53

344

Вино сухое

0

0

0

65

Вино полусухое

0,3

0

2,5

79

Вино десертное

0,5

0

20

175

Вино полусладкое

0,2

0

5

88

Вино столовое

0,2

0

0,2

67

Пиво 3,0%

0,6

0

3,5

37

Пиво 4,5%

0,8

0

4,5

45

Пиво темное

0,2

0

4

39

Низкокалорийные продукты

К самым полезными, сытным и при этом низкокалорийными продуктам относятся:
  • морепродукты;
  • белая нежирная рыба;
  • натуральный йогурт без добавок;
  • кефир 0-1% жирности;
  • творог 0-2% жирности;
  • яичные белки.
Кроме того, из растительных продуктов особенно низкокалорийны помидоры, салатная зелень, огурцы, все виды капусты, зеленые яблоки, ягоды и др.
Молодой человек и девушка, занимающиеся фитнесом - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
Замена спорту? Ученые посчитали, сколько калорий сжигается во время секса
3 апреля 2021, 08:00

Подсчет калорий

Как утверждает Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог и эксперт по здоровью Coral Club:
“Подсчет калорий в разработке диеты даст возможность перейти к рациональному здоровому питанию, не лишая человека его любимых блюд. Но такие блюда, по своей энергетической составляющей, должны будут уложиться в определенные нормы суточной калорийности”.
По словам эксперта, эффект обычно наступает спустя три месяца соблюдения рекомендаций.
Самая простая формула подсчета основывается на собственном весе, она позволяет узнать необходимую суточную норму калорий.
Девушка достает еду из холодильника - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Это не диета: принципы правильного питания, меню и рекомендации экспертов
15 января 2025, 20:56
ВОЗ рекомендует использовать следующую формулу для расчета:
Для женщин:
  • от 18 до 30 лет: (0,062 × масса в кг + 2,036) × 240 × КФА;
  • от 31 до 60 лет: (0,034 × масса в кг + 3,538) × 240 × КФА;
  • после 60 лет: (0,038 × масса в кг + 2,755) × 240 × КФА.
Для мужчин:
  • от 18 до 30 лет: (0,063 × масса тела в кг + 2,896) × 240 × КФА;
  • от 31 до 60 лет: (0,0484 × масса тела в кг + 3,653) × 240 × КФА;
  • после 60 лет: (0,0491 × масса тела в кг + 2,459) × 240 × КФА.
КФА — это коэффициент физической активности, который делится на три группы:
  • малоподвижный образ жизни— 1,40-1,69;
  • умеренно активный и активный образ жизни — 1,70-1,99;
  • высокие и очень высокие физические нагрузки — 2-2,40.
“Например, женщина, 54 года, с низкой физической активностью и весом 94 кг. Воспользуемся формулой (0.034 х 94+3.538) х 240 х 1.4 = 2262 ккал. По результату — данная суточная калорийность привела к ожирению, и для приведения веса в норму эту калорийность необходимо снизить на 500 ккал. Так как для данного возраста и с низкой физнагрузкой суточная потребность составляет 1800 ккал”, — добавила эксперт.
Также Елена Мановска привела еще один пример подсчета калорий:
“Мужчина, 67 лет, со средней физактивностью и весом 100 кг. Воспользуемся формулой (0.0491 х 100+2.459) х 240 х 1.9 = 3360 ккал. По результату суточная калорийность привела к ожирению, а необходимая калорийность должна укладываться в 2000-2300 ккал”.

По словам нутрициолога, в результате контроля за калорийностью съедаемой пищи начнет формироваться оптимальный рацион человека, набор продуктов и блюд, а эффект по нормализации веса и форм не заставит себя ждать.
Если же не хочется считать самостоятельно, то можно воспользоваться специальными приложениями на телефоне для правильного расчета калорий.
© Depositphotos.com / stockassoСалат из свежих овощей
Салат из свежих овощей - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos.com / stockasso
Салат из свежих овощей
 
ОбществоВОЗ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала