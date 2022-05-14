Таблица калорийности продуктов на 100 грамм

- Таблица калорийности
В таблицах калорийности продуктов принято указывать количество ккал на 100 г продукта, а также белков, жиров и углеводов. В зависимости от вида пищи значения различаются.
Таблица калорийности мяса
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Свинина
11,6
49,1
0
484
Говядина
18,7
12,6
0
191
Баранина
16,2
15,3
0
201
Телятина
19,9
1,1
0
91
Кролик
20,6
12,8
0
197
Таблица калорийности птицы
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Курица
20,4
8,6
0,8
161
Индейка
21,1
12,3
0,6
192
Цыплята
18,5
7,9
0,5
159
Утки
16,4
61,3
0
348
Гуси
16,4
33,1
0
359
Таблица калорийности рыбы
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Горбуша
21,2
7,1
0
151
Лосось
19,2
13,8
0
200
Минтай
15,7
0,6
0
67
Кета
22,1
5,8
0
138
Камбала
16
2,5
0
86
Килька
14,3
9,2
0
142
Корюшка
15,3
3,3
0
93
Навага
16,7
1,3
0
78
Сельдь
17,3
19,9
0
248
Семга
20,9
15,3
0
222
Скумбрия
18
9,5
0
158
Форель
19,6
2,1
0
99
Тунец
21,7
1,3
0
95
Ставрида
18
5,3
0
119
Колбасные изделия
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Колбаса вареная "Докторская"
13,4
22,9
0
257
Колбаса вареная "Любительская"
12,5
28,3
0
311
Колбаса вареная "Молочная"
11,1
22,5
0
243
Колбаса полукопченая "Любительская"
17,6
39,1
0
428
Колбаса полукопченая "Московская"
19,1
36,1
0
402
Колбаса полукопченая "Сервелат"
16,1
40,2
0
423
Колбаса сырокопченая "Любительская"
20,6
47,8
0
511
Колбаса сырокопченая "Московская"
24,3
41,6
0
476
Колбаса сырокопченая "Сервелат"
24,1
40,2
0
453
Салями
21,3
53,6
1,1
576
Кровянка
10,6
17,8
14,5
261
Колбаски охотничьи
27,1
24,6
0
325
Сосиски куриные
10,6
22,1
3,3
242
Сосиски свиные
9,2
23,2
1,7
284
Сосиски говяжьи
10,3
20,3
0,9
229
Икра
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Икра кеты
31,6
13,7
0
250
Икра минтая
28,3
1,8
0
127
Икра осетровая
28,3
9,6
0
201
Икра лещевая
24,6
4,9
0
144
Морепродукты
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Кальмар
18,2
0,2
0
77
Крабовые палочки
17,9
2,1
0
73
Креветка
18
0,9
0
85
Раки вареные
20,3
1,2
1,1
96
Осьминог
18,5
0
0
74
Мидии отварные
9,7
1,6
0
53
Грибы
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Белые свежие
3,3
1,5
2,4
32
Белые сушеные
23,8
6,8
30,2
277
Лисички свежие
1,5
1
2,4
22
Лисички сушеные
22
7,2
25,4
268
Опята свежие
1,4
1
2,5
25
Шампиньоны свежие
4,3
0,9
1,4
29
Маслята свежие
2,5
0,7
1,5
12
Вешенки свежие
2,5
0,5
6,2
34
Яйца
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Куриное яйцо
12,7
11,1
0,6
153
Перепелиное яйцо
11,9
13,3
0,8
170
Утиное яйцо
13,5
14,1
0,2
176
Омлет
9,7
15,5
1,7
181
Масла
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Масло растительное льняное
0
99,8
0
898
Масло растительное подсолнечное
0
99,9
0
899
Масло растительное оливковое
0
99,8
0
898
Масло сливочное 82,5%
0,5
82,5
1
747
Масло топленое
0,5
98,1
0,5
885
Майонез 67%
3,3
67
2,4
624
Молочные продукты
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Молоко 0%
2,8
0
4,6
34
Молоко 1%
2,8
1
4,6
43
Молоко 2,5%
2,8
2,5
4,6
53
Молоко 3,2%
2,8
3,2
4,6
58
Молоко сухое цельное
25,2
25
39,6
477
Молоко сгущенное
7,3
7,7
9,7
139
Кефир 0%
2,8
0
3,8
29
Кефир 1%
2,8
1
4
37
Кефир 2,5%
3
2,5
4
51
Кефир 3,2%
3,2
3,2
4,1
57
Сметана 10%
3
10
2,9
118
Сметана 15%
3
15
2,9
163
Сметана 20%
3
20
2,9
208
Творог жирный
14
18
1,9
236
Творог нежирный
18,2
0,6
1,8
89
Творог полужирный
16,5
9
1,9
156
Ряженка 2,5%
2,9
2,5
4,1
53
Ряженка 4,0%
2,9
4
4,1
68
Йогурт 1,5%
4,3
1,5
8,4
65
Йогурт 3,2%
5
3,2
8,9
87
Сливки 10%
2,8
10
4,1
121
Сливки 20%
2,8
20
3,9
209
Сыр сулугуни
20
24,2
0
293
Сыр российский
24,1
29,8
0,4
366
Сыр пошехонский
26,4
26,3
0
348
Крупы
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Овсяная крупа
12,3
6,1
59,5
342
Кукурузная крупа
8,3
1,2
71
328
Ячневая крупа
10
1,3
65,4
313
Перловая крупа
9,3
1,1
66,9
315
Манная крупа
10,3
1
38
333
Гречневая крупа
11,2
3
68
350
Пшеничная крупа
11,2
2
65,7
342
Рис белый длиннозерный
7,13
0,66
78,65
365
Хлебобулочные изделия
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Хлеб пшеничный
7,4
2,2
53
246
Хлеб ржаной
4,7
0,6
49,5
210
Сухари пшеничные
11,6
1,8
72,1
327
Лаваш армянский
7,7
1,1
47,8
239
Батон нарезной
9,4
2,7
50,7
261
Баранки
16,4
1,1
69,7
342
Сушки
11,1
1
72,2
335
Булочка
7,4
1,8
43,7
218
Овощи
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Огурцы
0,7
0
3,1
15
Томаты
0,7
0
4,1
19
Картофель вареный
2
0,3
16,5
80
Картофель молодой
2,2
0,3
12,5
57
Морковь
1,3
0,1
6,3
29
Лук репчатый
1,6
0
9,3
41
Редис
1,5
0
4,2
22
Кабачки
0,8
0,3
5,9
30
Баклажаны
0,6
0,1
7,5
22
Свекла
1,7
0
10,5
46
Капуста белокочанная
1,9
0
5,7
31
Фасоль
4,4
0
4,4
36
Редька
1,7
0
7,1
33
Перец сладкий
1,2
0
5
25
Фрукты
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Бананы
1,7
0
22,1
87
Апельсины
0,8
0
8,6
38
Яблоки
0,5
0
11,4
48
Груша
0,5
0
10,6
41
Персики
0,9
0
10,1
42
Абрикосы
0,7
0
10,1
44
Ананас
0,3
0
11,9
49
Киви
1
0,7
9,7
46
Лимон
0,9
0
3,3
30
Хурма
0,7
0
15,7
61
Мандарин
0,9
0
8,8
39
Зелень
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Петрушка
3,8
0
8
45
Лук (перо)
1,4
0
4,2
21
Салат
1,6
0
2,1
15
Щавель
1,6
0
5,5
29
Шпинат
2,5
0
2,6
22
Укроп
2,5
0,5
6,3
40
Кинза
2,1
0,5
1,9
23
Ягоды
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Вишня
0,9
0
11,1
46
Черешня
1,3
0
12,5
54
Клубника
0,6
0,4
7
30
Земляника
1,9
0
7,1
40
Смородина черная
1,0
0
8,0
38
Малина
0,7
0
9,2
43
Виноград
0,5
0
17,8
73
Кизил
1,1
0
9,4
42
Ежевика
1,9
0
5,1
31
Орехи
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Арахис
26,2
45,3
9,9
555
Семя подсолнечника
20,9
52,5
5,4
582
Грецкий орех
13,5
61,5
10,6
662
Кешью
25,8
54,3
13,3
647
Миндаль
18,3
57,9
13,4
643
Фундук
16,3
66,7
9,8
701
Фисташки
20
50,5
7,3
555
Сухофрукты
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Изюм
1,7
0
70,7
273
Курага
5,7
0
65,3
270
Финики
2,5
0,4
69,6
277
Чернослив
2,7
0
65,3
262
Яблоки сушеные
3,1
0
68,3
275
Кондитерские изделия
Продукт
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Печенье сдобное
10,5
5,2
76
447
Пряники
4,4
2,9
77,1
333
Зефир
0,7
0
77,3
295
Конфеты шоколадные
3,9
39,7
54,6
576
Мармелад
0
0,2
77,1
289
Ирис
3,1
7,7
81,2
384
Пирожное слоеное
5,7
38,3
46,8
543
Пирожное бисквитное
4,9
9,1
84,1
338
Напитки
Безалкогольные
Напиток
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Чай черный без сахара
0
0
0
0
Чай зеленый без сахара
0
0
0
0
Кофе с молоком
0,8
1
11
56
Какао на молоке
24
17
33,1
377
Хлебный квас
0,2
0
5
26
Лимонад
0
0
6,1
24
Яблочный сок
0,5
0,4
9,7
42
Апельсиновый сок
0,9
0,1
8,4
36
Вишневый сок
0,5
0
10,6
49
Морковный сок
1
0,1
6,5
31
Пиво безалкогольное
0
0
4,1
22
Энергетический напиток
0
0
11,4
47
Алкогольные
Напиток
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Шампанское
0,3
0
5,2
88
Водка
0
0
0,1
234
Коньяк
0
0
0,1
240
Виски
0
0
0
222
Ром
0
0
0
217
Ликер
0
0
53
344
Вино сухое
0
0
0
65
Вино полусухое
0,3
0
2,5
79
Вино десертное
0,5
0
20
175
Вино полусладкое
0,2
0
5
88
Вино столовое
0,2
0
0,2
67
Пиво 3,0%
0,6
0
3,5
37
Пиво 4,5%
0,8
0
4,5
45
Пиво темное
0,2
0
4
39
Низкокалорийные продукты
- морепродукты;
- белая нежирная рыба;
- натуральный йогурт без добавок;
- кефир 0-1% жирности;
- творог 0-2% жирности;
- яичные белки.
Подсчет калорий
- от 18 до 30 лет: (0,062 × масса в кг + 2,036) × 240 × КФА;
- от 31 до 60 лет: (0,034 × масса в кг + 3,538) × 240 × КФА;
- после 60 лет: (0,038 × масса в кг + 2,755) × 240 × КФА.
- от 18 до 30 лет: (0,063 × масса тела в кг + 2,896) × 240 × КФА;
- от 31 до 60 лет: (0,0484 × масса тела в кг + 3,653) × 240 × КФА;
- после 60 лет: (0,0491 × масса тела в кг + 2,459) × 240 × КФА.
- малоподвижный образ жизни— 1,40-1,69;
- умеренно активный и активный образ жизни — 1,70-1,99;
- высокие и очень высокие физические нагрузки — 2-2,40.
По словам нутрициолога, в результате контроля за калорийностью съедаемой пищи начнет формироваться оптимальный рацион человека, набор продуктов и блюд, а эффект по нормализации веса и форм не заставит себя ждать.