https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603934740.html

Пожар в кардиологическом центре в Благовещенске полностью потушили

Пожар в кардиологическом центре в Благовещенске полностью потушили

Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:35

2021-04-02T12:35

2021-04-02T13:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

благовещенск

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 12.15 мск объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.Огонь вспыхнул в пятницу в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Эвакуировано 120 человек. По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать боевую одежду.По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, в здании во время пожара не прекращалась операция - сейчас она успешно завершена, а пациента перевезли в другую клинику.

https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603894355.html

амурская область

благовещенск

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2021

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Тушение пожара в кардиологическом центре Благовещенска. Кадры МЧС Огонь вспыхнул в пятницу в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Эвакуировано 120 человек. По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать боевую одежду. 2021-04-02T12:35 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия