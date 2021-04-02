https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603934740.html
Пожар в кардиологическом центре в Благовещенске полностью потушили
Пожар в кардиологическом центре в Благовещенске полностью потушили
Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:35
2021-04-02T12:35
2021-04-02T13:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 12.15 мск объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.Огонь вспыхнул в пятницу в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Эвакуировано 120 человек. По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать боевую одежду.По данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, в здании во время пожара не прекращалась операция - сейчас она успешно завершена, а пациента перевезли в другую клинику.
https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603894355.html
амурская область
благовещенск
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Тушение пожара в кардиологическом центре Благовещенска. Кадры МЧС
Огонь вспыхнул в пятницу в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Эвакуировано 120 человек. По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать боевую одежду.
2021-04-02T12:35
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PT1M15S
РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия