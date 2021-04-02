https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603931334.html

Мурашко поблагодарил медиков, закончивших операцию во время пожара

Мурашко поблагодарил медиков, закончивших операцию во время пожара

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко от имени Минздрава выразил благодарность медикам, которым пришлось проводить операцию в горящем здании... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:23

2021-04-02T12:23

2021-04-02T12:23

россия

василий орлов

михаил мурашко

здоровье - общество

амурская область

благовещенск

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко от имени Минздрава выразил благодарность медикам, которым пришлось проводить операцию в горящем здании кардиоцентра Благовещенска.В пятницу днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция завершилась успешно, губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков."Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что, когда загорелась кровля здания, в клинике шла операция аортокоронарного шунтирования, прервать которую было нельзя, так как пациент был подключен к аппарату искусственного кровообращения. Коллектив принял решение перейти на резервные источник питания и кислорода и продолжить операцию, пояснил министр.В результате слаженных действий персонала клиники, оперативно эвакуировавших ее пациентов и посетителей, пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнул Мурашко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/pozhar-1603907036.html

https://ria.ru/20210402/pozhar-1603901920.html

россия

амурская область

благовещенск

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россия, василий орлов, михаил мурашко, здоровье - общество, амурская область, благовещенск