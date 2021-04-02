https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603899294.html
Медоборудование эвакуируют из горящего кардиоцентра в Благовещенске
Медоборудование эвакуируют из горящего кардиоцентра в Благовещенске
Медоборудование эвакуируют из здания кардиоцентра в Благовещенске, где в пятницу загорелась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:29
2021-04-02T09:29
2021-04-02T09:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Медоборудование эвакуируют из здания кардиоцентра в Благовещенске, где в пятницу загорелась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.Ранее сообщалось, что пожар локализован, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет."Одновременно с тушением пожара ведётся эвакуация из здания медтехники и оборудования. Здание двухэтажное, дореволюционное, 1908 года постройки, деревянные перекрытия между первым и вторым этажом при пожаре не пострадали", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, из кардиоцентра эвакуированы 120 человек.Прокуратура Амурской области сообщила, что предварительная причина возгорания – нарушение в работе электрической проводки.
https://ria.ru/20210402/pozhar-1603891913.html
амурская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости.
Медоборудование эвакуируют из здания кардиоцентра в Благовещенске
, где в пятницу загорелась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС
по Амурской области
.
Ранее сообщалось, что пожар локализован, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
"Одновременно с тушением пожара ведётся эвакуация из здания медтехники и оборудования. Здание двухэтажное, дореволюционное, 1908 года постройки, деревянные перекрытия между первым и вторым этажом при пожаре не пострадали", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, из кардиоцентра эвакуированы 120 человек.
Прокуратура Амурской области сообщила, что предварительная причина возгорания – нарушение в работе электрической проводки.