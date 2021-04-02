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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210402/bezopasnost-1603981191.html
Эксперты России и Белоруссии обсудили вопросы безопасности двух стран
Эксперты России и Белоруссии обсудили вопросы безопасности двух стран
Внедрение новейших информационных технологий является главным направлением вопроса безопасности на территории Союзного государства, отметил на заседании... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:07
2021-04-02T16:07
союзное государство
александр блошенко
алексей кубрин
российская академия наук
роскосмос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белоруссия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Внедрение новейших информационных технологий является главным направлением вопроса безопасности на территории Союзного государства, отметил на заседании круглого стола "Единое правовое пространство, оборона и безопасность – фундамент Союзного государства" заместитель госсекретаря, член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин. Информационная безопасность "Вопрос безопасности Союзного государства ежегодно усиливается и становится приоритетным. Это связано с мировой позицией к России и Белоруссии. Важным направлением работы в решении этого вопроса является внедрение новейших информационных технологий. Для нас важно надежность границ и комфортное проживание наших братских народов", - сказал Кубрин.Говоря о безопасности и работе российских и белорусских спецслужб, он подчеркнул важность совместного взаимодействия, а также решение вопросов законотворчества, которое обеспечит нормативно-правовые основы для совместных действий. Во время работы круглого стола были заслушаны выступления представителей силовых ведомств двух стран. Статс-секретарь - замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов поддержал идею внедрения информационных технологий и предложил проработать вопрос коллективного реагирования на угрозы в сторону Союзного государства.Замначальника генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко рассказал о случаях с кибератаками и программе IP-телефонии по защите персональных данных, которая используется для борьбы с ними. Он рассказал об опыте белорусских силовиков, новом продукте, используемых ими для формирования базы персональных данных, которая в дальнейшем поможет исключить многие негативные последствия. Вопрос разработки концепции информационной безопасности Союзного государства в рамках гармонизации законодательства подняла в своем выступлении заведующая сектором информационного права ИГП РАН Татьяна Полякова."Необходимо разработать концептуальный стратегический документ планирования позиций и оценки вызовов и угроз, информационной безопасности, благодаря которому произойдет сближение законодательств России и Белоруссии", - отметила Полякова. Во время дискуссии был обсужден вопрос технологических направлений работы для осуществления вопроса безопасности.Использование космических технологийПредставители космической отрасли России и Белоруссии отметили важность новейших технологических направлений, которое помогает решить многие вопросы безопасности – от помощи МЧС до решения вопросов лесоохраны. "Космические машины также помогут обеспечить внутренний контроль и высокоточное информационное поле. Важным вопросом является пропаганда технологий космоса, которая осуществляется в том числе благодаря информационному сопровождению в рамках Союзного государства", - сообщил исполнительный директор по перспективным программам Роскосмоса Александр Блошенко.Эксперты отрасли рассказали, что применению космических средств в Союзном государстве отводится особое значение. Благодаря программе "Интеграция-СГ", было разработано порядка 68 стандартов, 28 из которых для белорусских институтов и 40 для российского проектирования и изготовления космической техники. Представили космической отрасли отметили, что 60 стандартов уже активно используются.В завершении встречи Кубрин подчеркнул, что "России и Белоруссии необходимо переходить от точечных к серьезным концептуальным мерам по взаимодействию двух стран, а также возобновить работу по гармонизации законодательств в рамках Союзного государства".
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александр блошенко, алексей кубрин, российская академия наук, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия

Эксперты России и Белоруссии обсудили вопросы безопасности двух стран

16:07 02.04.2021
 
© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Внедрение новейших информационных технологий является главным направлением вопроса безопасности на территории Союзного государства, отметил на заседании круглого стола "Единое правовое пространство, оборона и безопасность – фундамент Союзного государства" заместитель госсекретаря, член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин.

Информационная безопасность

"Вопрос безопасности Союзного государства ежегодно усиливается и становится приоритетным. Это связано с мировой позицией к России и Белоруссии. Важным направлением работы в решении этого вопроса является внедрение новейших информационных технологий. Для нас важно надежность границ и комфортное проживание наших братских народов", - сказал Кубрин.
Говоря о безопасности и работе российских и белорусских спецслужб, он подчеркнул важность совместного взаимодействия, а также решение вопросов законотворчества, которое обеспечит нормативно-правовые основы для совместных действий.
Во время работы круглого стола были заслушаны выступления представителей силовых ведомств двух стран. Статс-секретарь - замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов поддержал идею внедрения информационных технологий и предложил проработать вопрос коллективного реагирования на угрозы в сторону Союзного государства.
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Вопрос разработки концепции информационной безопасности Союзного государства в рамках гармонизации законодательства подняла в своем выступлении заведующая сектором информационного права ИГП РАН Татьяна Полякова.
"Необходимо разработать концептуальный стратегический документ планирования позиций и оценки вызовов и угроз, информационной безопасности, благодаря которому произойдет сближение законодательств России и Белоруссии", - отметила Полякова.
Во время дискуссии был обсужден вопрос технологических направлений работы для осуществления вопроса безопасности.

Использование космических технологий

Представители космической отрасли России и Белоруссии отметили важность новейших технологических направлений, которое помогает решить многие вопросы безопасности – от помощи МЧС до решения вопросов лесоохраны.
"Космические машины также помогут обеспечить внутренний контроль и высокоточное информационное поле. Важным вопросом является пропаганда технологий космоса, которая осуществляется в том числе благодаря информационному сопровождению в рамках Союзного государства", - сообщил исполнительный директор по перспективным программам Роскосмоса Александр Блошенко.
Эксперты отрасли рассказали, что применению космических средств в Союзном государстве отводится особое значение. Благодаря программе "Интеграция-СГ", было разработано порядка 68 стандартов, 28 из которых для белорусских институтов и 40 для российского проектирования и изготовления космической техники. Представили космической отрасли отметили, что 60 стандартов уже активно используются.
В завершении встречи Кубрин подчеркнул, что "России и Белоруссии необходимо переходить от точечных к серьезным концептуальным мерам по взаимодействию двух стран, а также возобновить работу по гармонизации законодательств в рамках Союзного государства".
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