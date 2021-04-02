https://ria.ru/20210402/bezopasnost-1603981191.html

Эксперты России и Белоруссии обсудили вопросы безопасности двух стран

Эксперты России и Белоруссии обсудили вопросы безопасности двух стран

Внедрение новейших информационных технологий является главным направлением вопроса безопасности на территории Союзного государства, отметил на заседании... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:07

2021-04-02T16:07

2021-04-02T16:07

союзное государство

александр блошенко

алексей кубрин

российская академия наук

роскосмос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603946187_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_bf30b193563022f5ca9c0ec69651e90a.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Внедрение новейших информационных технологий является главным направлением вопроса безопасности на территории Союзного государства, отметил на заседании круглого стола "Единое правовое пространство, оборона и безопасность – фундамент Союзного государства" заместитель госсекретаря, член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин. Информационная безопасность "Вопрос безопасности Союзного государства ежегодно усиливается и становится приоритетным. Это связано с мировой позицией к России и Белоруссии. Важным направлением работы в решении этого вопроса является внедрение новейших информационных технологий. Для нас важно надежность границ и комфортное проживание наших братских народов", - сказал Кубрин.Говоря о безопасности и работе российских и белорусских спецслужб, он подчеркнул важность совместного взаимодействия, а также решение вопросов законотворчества, которое обеспечит нормативно-правовые основы для совместных действий. Во время работы круглого стола были заслушаны выступления представителей силовых ведомств двух стран. Статс-секретарь - замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов поддержал идею внедрения информационных технологий и предложил проработать вопрос коллективного реагирования на угрозы в сторону Союзного государства.Замначальника генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко рассказал о случаях с кибератаками и программе IP-телефонии по защите персональных данных, которая используется для борьбы с ними. Он рассказал об опыте белорусских силовиков, новом продукте, используемых ими для формирования базы персональных данных, которая в дальнейшем поможет исключить многие негативные последствия. Вопрос разработки концепции информационной безопасности Союзного государства в рамках гармонизации законодательства подняла в своем выступлении заведующая сектором информационного права ИГП РАН Татьяна Полякова."Необходимо разработать концептуальный стратегический документ планирования позиций и оценки вызовов и угроз, информационной безопасности, благодаря которому произойдет сближение законодательств России и Белоруссии", - отметила Полякова. Во время дискуссии был обсужден вопрос технологических направлений работы для осуществления вопроса безопасности.Использование космических технологийПредставители космической отрасли России и Белоруссии отметили важность новейших технологических направлений, которое помогает решить многие вопросы безопасности – от помощи МЧС до решения вопросов лесоохраны. "Космические машины также помогут обеспечить внутренний контроль и высокоточное информационное поле. Важным вопросом является пропаганда технологий космоса, которая осуществляется в том числе благодаря информационному сопровождению в рамках Союзного государства", - сообщил исполнительный директор по перспективным программам Роскосмоса Александр Блошенко.Эксперты отрасли рассказали, что применению космических средств в Союзном государстве отводится особое значение. Благодаря программе "Интеграция-СГ", было разработано порядка 68 стандартов, 28 из которых для белорусских институтов и 40 для российского проектирования и изготовления космической техники. Представили космической отрасли отметили, что 60 стандартов уже активно используются.В завершении встречи Кубрин подчеркнул, что "России и Белоруссии необходимо переходить от точечных к серьезным концептуальным мерам по взаимодействию двух стран, а также возобновить работу по гармонизации законодательств в рамках Союзного государства".

https://ria.ru/20210402/byudzhet-1603957522.html

https://ria.ru/20210402/investproekty-1603960455.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр блошенко, алексей кубрин, российская академия наук, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия