https://ria.ru/20210402/baku-1603988242.html

Найденные в Шуше обломки ракет принадлежат "Искандер-М", заявили в Баку

Найденные в Шуше обломки ракет принадлежат "Искандер-М", заявили в Баку

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) заявляет, что обнаруженные в городе Шуша обломки ракет принадлежат... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:32

2021-04-02T16:32

2021-04-02T16:32

минобороны армении

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БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) заявляет, что обнаруженные в городе Шуша обломки ракет принадлежат комплексу "Искандер-М", применение которого в ходе последней карабахской эскалации Ереван опровергал ранее.В пятницу Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители ANAMA. В агентстве заявили, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин, сейчас ведется уточнение модификации ракет, при этом не объяснили, на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года."Во время операции по очистке, проведенной агентством в Шуше, 15 марта были обнаружены остатки ракет в двух разных местах. Стало известно, что это остатки ракеты "Искандер". Они находятся на расстоянии 780 метров друг от друга. В результате последних исследований выяснилось, что это ракета "Искандер-М", - заявил журналистам начальник оперативного штаба (ANAMA) Идрис Исмаилов.По его словам, в ходе исследования был проверен код-индекс 9М723 на ракете. "В настоящее время на месте взрыва и вокруг него проводятся предварительные исследования", - сказал он.В ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении, экс-глава генштаба Мовсес Акопян заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", не указав, в каком направлении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Позднее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворгян сообщило, что президент РФ Владимир Путин и Пашинян обсудили это заявление и "в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".В Минобороны РФ, комментируя высказывания Пашиняна, сообщали, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. В Минобороны также отмечали, что высказывания премьера Армении об "Искандерах" могут быть следствием введения в заблуждение.

https://ria.ru/20210402/iskander-1603940675.html

https://ria.ru/20210402/iskander-1603914501.html

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