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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210402/avangard-1604013346.html
Новая партия "Авангардов" поступит в Вооруженные силы в 2021 году
Новая партия "Авангардов" поступит в Вооруженные силы в 2021 году
Новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком "Авангард" поступит в войска в этом году, сообщил генеральный директор, генеральный... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:22
2021-04-02T20:38
новое оружие россии
александр леонов
ракетные войска стратегического назначения
сергей шойгу
оренбургская область
нпо машиностроения
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РЕУТОВ, 2 апр — РИА Новости. Новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком "Авангард" поступит в войска в этом году, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.При этом он добавил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия."Сегодня то, что на слуху, — "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", — сказал Леонов журналистам в пятницу в кулуарах Академических чтений по космонавтике.При этом он добавил, что с точки зрения скорости это предел возможного развития и в вопросе создания гиперзвуковых программ у России нет конкурентов."То, что мы впереди планеты всей, — в этом никакой тайны нет", — отметил Леонов.В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", в 2019 году заступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область). Всего на вооружении РВСН находятся четыре комплекса "Авангард".
https://ria.ru/20210330/zumvalt-1603332321.html
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александр леонов, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, оренбургская область, нпо машиностроения

Новая партия "Авангардов" поступит в Вооруженные силы в 2021 году

18:22 02.04.2021 (обновлено: 20:38 02.04.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Министерство обороны РФ
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РЕУТОВ, 2 апр — РИА Новости. Новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком "Авангард" поступит в войска в этом году, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.
При этом он добавил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия.
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"Сегодня то, что на слуху, — "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", — сказал Леонов журналистам в пятницу в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
При этом он добавил, что с точки зрения скорости это предел возможного развития и в вопросе создания гиперзвуковых программ у России нет конкурентов.
"То, что мы впереди планеты всей, — в этом никакой тайны нет", — отметил Леонов.
В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.
По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", в 2019 году заступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область). Всего на вооружении РВСН находятся четыре комплекса "Авангард".
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Новое оружие РоссииАлександр ЛеоновРакетные войска стратегического назначенияСергей ШойгуОренбургская областьНПО Машиностроения
 
 
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