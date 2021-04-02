https://ria.ru/20210402/avangard-1604013346.html

Новая партия "Авангардов" поступит в Вооруженные силы в 2021 году

Новая партия "Авангардов" поступит в Вооруженные силы в 2021 году

Новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком "Авангард" поступит в войска в этом году, сообщил генеральный директор, генеральный... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:22

2021-04-02T18:22

2021-04-02T20:38

новое оружие россии

александр леонов

ракетные войска стратегического назначения

сергей шойгу

оренбургская область

нпо машиностроения

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РЕУТОВ, 2 апр — РИА Новости. Новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком "Авангард" поступит в войска в этом году, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.При этом он добавил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия."Сегодня то, что на слуху, — "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", — сказал Леонов журналистам в пятницу в кулуарах Академических чтений по космонавтике.При этом он добавил, что с точки зрения скорости это предел возможного развития и в вопросе создания гиперзвуковых программ у России нет конкурентов."То, что мы впереди планеты всей, — в этом никакой тайны нет", — отметил Леонов.В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", в 2019 году заступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область). Всего на вооружении РВСН находятся четыре комплекса "Авангард".

https://ria.ru/20210330/zumvalt-1603332321.html

https://ria.ru/20210331/magistr-1603609042.html

оренбургская область

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александр леонов, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, оренбургская область, нпо машиностроения