https://ria.ru/20210402/armeniya-1603940262.html

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Пашиняна

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Пашиняна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 7 апреля назначены переговоры Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, о чем... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:52

2021-04-02T12:52

2021-04-02T13:38

дмитрий песков

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 7 апреля назначены переговоры Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, о чем ранее сообщили в Ереване.Кроме того, по словам Пескова, стороны поговорят о выборах в Армении и разблокировании транспортной инфраструктуры Закавказья.В пятницу стало известно, что Пашинян начал соблюдать режим самоизоляции перед встречей с Путиным.В апреле глава армянского правительства должен уйти в формальную отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Голосование запланировали на 20 июня. До формирования нового состава Пашинян продолжит руководить кабинетом.Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он заключил соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.Недавно, выступая в Армавирской области республики, Пашинян озвучил идею "подумать над усилением" уже действующей Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении.

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603511481.html

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

россия

армения

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дмитрий песков, россия, никол пашинян, владимир путин, армения