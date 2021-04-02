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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Пашиняна
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Пашиняна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 7 апреля назначены переговоры Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, о чем... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:52
2021-04-02T13:38
дмитрий песков
россия
никол пашинян
владимир путин
армения
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 7 апреля назначены переговоры Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, о чем ранее сообщили в Ереване.Кроме того, по словам Пескова, стороны поговорят о выборах в Армении и разблокировании транспортной инфраструктуры Закавказья.В пятницу стало известно, что Пашинян начал соблюдать режим самоизоляции перед встречей с Путиным.В апреле глава армянского правительства должен уйти в формальную отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Голосование запланировали на 20 июня. До формирования нового состава Пашинян продолжит руководить кабинетом.Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он заключил соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.Недавно, выступая в Армавирской области республики, Пашинян озвучил идею "подумать над усилением" уже действующей Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении.
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дмитрий песков, россия, никол пашинян, владимир путин, армения

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Пашиняна

12:52 02.04.2021 (обновлено: 13:38 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 7 апреля назначены переговоры Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, о чем ранее сообщили в Ереване.

"В первую очередь, конечно же, будет обсуждаться ход имплементации трехсторонних договоренностей и документа трехстороннего, который положил конец боевым действиям в Карабахе", — рассказал представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, стороны поговорят о выборах в Армении и разблокировании транспортной инфраструктуры Закавказья.
В пятницу стало известно, что Пашинян начал соблюдать режим самоизоляции перед встречей с Путиным.
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Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он заключил соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.
Недавно, выступая в Армавирской области республики, Пашинян озвучил идею "подумать над усилением" уже действующей Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении.
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