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Пашинян ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным
Пашинян ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию перед запланированной на 7 апреля встречей с Владимиром Путиным в Москве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:28
2021-04-02T10:33
никол пашинян
владимир путин
в мире
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ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию перед запланированной на 7 апреля встречей с Владимиром Путиным в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян."Кроме личных приемов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке", — пояснила собеседница агентства.Ранее Пашинян заявил, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. Голосование запланировали на 20 июня. До формирования нового состава правительства он продолжит руководить кабмином.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение армянского премьера "не требует незамедлительного разговора" с Путиным, поскольку контакты и так происходят постоянно.Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.Также, выступая в Армавирской области республики, Пашинян ранее озвучил идею "подумать над усилением" уже действующей Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении.
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никол пашинян, владимир путин, в мире

Пашинян ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным

09:28 02.04.2021 (обновлено: 10:33 02.04.2021)
 
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию перед запланированной на 7 апреля встречей с Владимиром Путиным в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.
"Кроме личных приемов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке", — пояснила собеседница агентства.
Ранее Пашинян заявил, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. Голосование запланировали на 20 июня. До формирования нового состава правительства он продолжит руководить кабмином.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение армянского премьера "не требует незамедлительного разговора" с Путиным, поскольку контакты и так происходят постоянно.
Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
Также, выступая в Армавирской области республики, Пашинян ранее озвучил идею "подумать над усилением" уже действующей Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении.
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