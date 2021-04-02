https://ria.ru/20210402/pashinyan-1603898685.html
Пашинян ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным
Пашинян ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию перед запланированной на 7 апреля встречей с Владимиром Путиным в Москве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:28
2021-04-02T09:28
2021-04-02T10:33
никол пашинян
владимир путин
в мире
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ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию перед запланированной на 7 апреля встречей с Владимиром Путиным в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян."Кроме личных приемов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке", — пояснила собеседница агентства.Ранее Пашинян заявил, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. Голосование запланировали на 20 июня. До формирования нового состава правительства он продолжит руководить кабмином.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение армянского премьера "не требует незамедлительного разговора" с Путиным, поскольку контакты и так происходят постоянно.Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.Также, выступая в Армавирской области республики, Пашинян ранее озвучил идею "подумать над усилением" уже действующей Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении.
https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html
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никол пашинян, владимир путин, в мире
ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
ушел на самоизоляцию перед запланированной на 7 апреля встречей с Владимиром Путиным
в Москве
, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.
"Кроме личных приемов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке", — пояснила собеседница агентства.
Ранее Пашинян заявил, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. Голосование запланировали на 20 июня. До формирования нового состава правительства он продолжит руководить кабмином.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение армянского премьера "не требует незамедлительного разговора" с Путиным, поскольку контакты и так происходят постоянно.
Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе
. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку
подписали при посредничестве России, Армения
передала Азербайджану
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора
, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
Также, выступая в Армавирской области республики, Пашинян ранее озвучил идею "подумать над усилением" уже действующей Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении.