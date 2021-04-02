https://ria.ru/20210402/pashinyan-1603898685.html

Пашинян ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным

Пашинян ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию перед запланированной на 7 апреля встречей с Владимиром Путиным в Москве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:28

2021-04-02T09:28

2021-04-02T10:33

никол пашинян

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599402145_0:48:1670:987_1920x0_80_0_0_4e4d6be32ab0adaac64ca5ca85a2923a.jpg

ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию перед запланированной на 7 апреля встречей с Владимиром Путиным в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян."Кроме личных приемов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке", — пояснила собеседница агентства.Ранее Пашинян заявил, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. Голосование запланировали на 20 июня. До формирования нового состава правительства он продолжит руководить кабмином.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение армянского премьера "не требует незамедлительного разговора" с Путиным, поскольку контакты и так происходят постоянно.Оппозиция требовала отставки премьера с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.Также, выступая в Армавирской области республики, Пашинян ранее озвучил идею "подумать над усилением" уже действующей Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении.

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, владимир путин, в мире