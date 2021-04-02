https://ria.ru/20210402/allergiya-1603944979.html

Врачи оценили метод лечения, который дает аллергикам шанс завести кота

Врачи оценили метод лечения, который дает аллергикам шанс завести кота

Опрошенные РИА Новости врачи не рекомендуют заводить аллергикам домашних питомцев и отмечают, что определение "гипоаллергенные животные" существует только "в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:14

2021-04-02T13:14

2021-04-02T13:50

михаил костинов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603508826_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_f7c3a237908e85d9cdf174499dcd088b.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости врачи не рекомендуют заводить аллергикам домашних питомцев и отмечают, что определение "гипоаллергенные животные" существует только "в народе", однако надеются, что исследуемый сейчас метод по лечению аллергенами хорошо себя покажет и позволит в будущем людям, страдающим этим заболеванием, держать дома кошек.Вымысел или реальностьПонятие гипоаллергенных животных существует только "в народе" - если у человека нет реакции на домашнего питомца, он принимает это за отсутствие аллергии, которая при этом может появиться в любой момент, рассказал доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов."Если у человека есть аллергия на собаку, она так и останется. Только на одних собак будет (реакция – ред.) больше, на других меньше. Все зависит от того, какие провоцирующие вещества, которые выделяются от этой собаки, будут в меньшем или большем количестве", - пояснил он.С ним согласна и кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Елена Тимошина, которая в свою очередь уточнила, что аллергию у человека чаще всего вызывает именно белок эпидермиса, эпителия, животных – верхний слой кожи."Там находится белок, и на этот белок иммунная система человека реагирует как на врага, для нее это чужеродное вещество. То есть в народе думают, что это аллергия на шерсть, на самом деле это не так. Большинство видов эпидермальной аллергии - это аллергия на белок эпидермиса. Чуть реже встречается аллергия на биологические жидкости животного – слюну, секреты половых желез, но это нюансы, таких пациентов гораздо меньше", - сказала она.Также эксперт отметила, что такая аллергия иногда выражается в слабой степени, потому что человек, у которого нет постоянного контакта с животными, может встречаться с ними в гостях, в зоопарке, хотя изначально его анализы показывали низкий титр антител."Такого незначительного и кратковременного контакта недостаточно для того, чтобы иммунная система наработала большое количество антител. Соответственно, клинических проявлений нет или они минимальные. Но, как только человек заводит животное, и контакт с ним становится постоянным, для иммунной системы аллергика это означает, что рядом с ним все время враг, с которым надо бороться. Дальше у человека развивается аллергическая реакция на животного, потому что количество антител растет пропорционально тому, как часто человек контактирует с ним", - подчеркнула она.Кроме этого, Тимошина обратила внимание на то, что варианты, когда домашний питомец живет в одной комнате и не допускается туда, где человек спит, не работают, потому что этот аллерген аэрогенный – он поднимается в воздух вне зависимости от того, где животное находится."И даже после тщательной уборки помещения после животного аллерген сохраняется в квартире от трех месяцев до полугода", - уточнила она.Мечта аллергикаВсе мечтают о том, чтобы человеческий организм мог просто привыкать к аллергену, тогда через какое-то время реакция на домашнего питомца могла бы прекратиться, однако такое случается очень редко, рассказал Костинов."Когда человека постоянно раздражает аллерген – кошка или собака – возникают другие проблемы. Возникает поливалентная сенсибилизация (повышение чувствительности ко многим аллергенам – ред.), которая будет дополнительно возникать на домашнюю пыль или на цветение. То есть постоянно присутствующий аллерген дает "шансы", что здесь может возникать аллергия на другие аллергены, которых раньше не было", - подчеркнул он.Также, по словам Тимошиной, постоянный контакт со своим животным действительно может формировать менее сильную реакцию, чем на чужие аллергены, с которыми человек столкнулся впервые, но этот эффект не лечебный."Потому что, как только человек уезжает в отпуск, две недели проводит без животного, возвращается, все начинается с новой силой. То есть нельзя ожидать, что пройдет какое-то количество времени, и аллергены животного рассосутся. Не рассосутся. Потому что для того, чтобы сформировалась невосприимчивость, он должен в огромных дозах поступить в организм, а в природе такой дозы нет", - пояснила она.Лечение аллергенамиПо словам Костинова, аллергологи не рекомендуют заводить других животных, если уже есть аллергия на кого-то из них, так как для аллергика любой раздражитель, который много с ним встречается, может вызывать реакцию."Понятно, что есть люди, которые не могут жить без животных. В таких случаях мы идем на лечение с аллергенами. Это называется патогенетическое лечение или АСиТ - аллерген-специфическая иммунотерапия, когда в организм вводят вот этот аллерген и постепенно вырабатывают тела", - уточнил он.Сейчас, как отметила, Тимошина, такой метод находится на стадии проработки и будет касаться аллергенов кошек."Другой вопрос, какие показания к этому виду лечения, – будут ли они для всех желающих или только для тех, кто по профессиональным показаниям должен контактировать с животными. Это уже зависит от инструкции, которую одобрит Минздрав. Но такая надежда для аллергиков есть", - заключила она.

https://ria.ru/20210221/allergiya-1598453248.html

https://ria.ru/20210313/orekhi-1601109436.html

https://ria.ru/20210319/allergiya-1601913920.html

https://ria.ru/20210320/glaza-1602126623.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил костинов , общество