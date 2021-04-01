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Лавров ответил на вопрос о сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон
Лавров ответил на вопрос о сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон
Вопрос о сроках возвращения посла России Анатолия Антонова в Вашингтон будет решать президент Владимир Путин, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:28
2021-04-01T15:28
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
анатолий антонов
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вопрос о сроках возвращения посла России Анатолия Антонова в Вашингтон будет решать президент Владимир Путин, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Тогда посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.Отвечая на вопрос о том, когда глава российского посольства возвращается в США, Лавров заявил: "Это будет решать президент России Владимир Путин".Лавров напомнил, что Антонов, находясь в Москве, проводит консультации в Министерстве иностранных дел России, также он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации."У него были беседы в Администрации президента", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20210401/patsifisty-1603725110.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, владимир путин, москва, сша

Лавров ответил на вопрос о сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон

15:28 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вопрос о сроках возвращения посла России Анатолия Антонова в Вашингтон будет решать президент Владимир Путин, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Тогда посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Отвечая на вопрос о том, когда глава российского посольства возвращается в США, Лавров заявил: "Это будет решать президент России Владимир Путин".
Лавров напомнил, что Антонов, находясь в Москве, проводит консультации в Министерстве иностранных дел России, также он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
"У него были беседы в Администрации президента", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Анатолий АнтоновВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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