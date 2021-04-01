https://ria.ru/20210401/vozvraschenie-1603807557.html

Лавров ответил на вопрос о сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон

Лавров ответил на вопрос о сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон

Вопрос о сроках возвращения посла России Анатолия Антонова в Вашингтон будет решать президент Владимир Путин, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:28

2021-04-01T15:28

2021-04-01T15:28

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

анатолий антонов

владимир путин

москва

сша

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вопрос о сроках возвращения посла России Анатолия Антонова в Вашингтон будет решать президент Владимир Путин, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Тогда посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.Отвечая на вопрос о том, когда глава российского посольства возвращается в США, Лавров заявил: "Это будет решать президент России Владимир Путин".Лавров напомнил, что Антонов, находясь в Москве, проводит консультации в Министерстве иностранных дел России, также он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации."У него были беседы в Администрации президента", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20210401/patsifisty-1603725110.html

https://ria.ru/20210331/antonov-1603681573.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, владимир путин, москва, сша