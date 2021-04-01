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https://ria.ru/20210401/volkhov-1603879202.html
На месте затонувшего в Волхове теплохода установили боновые заграждения
На месте затонувшего в Волхове теплохода установили боновые заграждения
Профильные службы ликвидируют масляное пятно, образовавшееся в акватории реки Волхов в Ленинградской области, где в районе деревни Малое Чернавино зимой... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T22:43
2021-04-01T22:43
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ленинградская область
волхов
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Профильные службы ликвидируют масляное пятно, образовавшееся в акватории реки Волхов в Ленинградской области, где в районе деревни Малое Чернавино зимой затонуло судно, сообщает пресс-служба правительства региона.В конце января Северо-Западное следственное управление на транспорте сообщало о проведении проверки после того, как у причала на реке Волхов в деревне Малое Чернавино произошло подтопление пассажирского теплохода "Академик Якутин". В конце марта местные жители сообщили в экстренные службы о том, что в акватории реки в этом месте образовалось радужное масляное пятно, информируют областные власти."Аварийно-спасательные подразделения Ленинградской области оперативно провели работы по очистке акватории реки на месте подтопленного судна. На месте обнаружения следов нефтепродуктов … установлены боновые заграждения, произведена обработка акватории сорбентом", - говорится в сообщении.Как отмечает администрация Ленобласти, специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды в 40 метрах выше и в 10 метрах ниже подтопленного судна. "Сотрудниками Росприроднадзора загрязнения реки ниже по течению не выявлено", - заключают власти региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/1603006769.html
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ленинградская область
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ленинградская область, волхов, происшествия

На месте затонувшего в Волхове теплохода установили боновые заграждения

22:43 01.04.2021
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте разлива нефтепродуктов в акватории реки Волхов
На месте разлива нефтепродуктов в акватории реки Волхов - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : МЧС России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Профильные службы ликвидируют масляное пятно, образовавшееся в акватории реки Волхов в Ленинградской области, где в районе деревни Малое Чернавино зимой затонуло судно, сообщает пресс-служба правительства региона.
В конце января Северо-Западное следственное управление на транспорте сообщало о проведении проверки после того, как у причала на реке Волхов в деревне Малое Чернавино произошло подтопление пассажирского теплохода "Академик Якутин". В конце марта местные жители сообщили в экстренные службы о том, что в акватории реки в этом месте образовалось радужное масляное пятно, информируют областные власти.
Реки вязнут в нефти: очередной разлив топлива в России - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 16:07Прямой эфир
Реки вязнут в нефти: очередной разлив топлива в России
"Аварийно-спасательные подразделения Ленинградской области оперативно провели работы по очистке акватории реки на месте подтопленного судна. На месте обнаружения следов нефтепродуктов … установлены боновые заграждения, произведена обработка акватории сорбентом", - говорится в сообщении.
Как отмечает администрация Ленобласти, специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды в 40 метрах выше и в 10 метрах ниже подтопленного судна. "Сотрудниками Росприроднадзора загрязнения реки ниже по течению не выявлено", - заключают власти региона.
На месте разлива нефтепродуктов в акватории реки Волхов - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 17:51
Протяженность разлива нефтепродуктов на Волхове достигла 20 километров
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Ленинградская областьВолховПроисшествия
 
 
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