https://ria.ru/20210401/uchebnik-1603845312.html

В России выпустили первые школьные учебники по генетике

В России выпустили первые школьные учебники по генетике

Комплекты учебных пособий по генетике, которые представляют собой первый самостоятельный школьный курс по этой теме, выпущены для 8-9 и 10-11 классов группой... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:55

2021-04-01T17:55

2021-04-01T18:09

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комплекты учебных пособий по генетике, которые представляют собой первый самостоятельный школьный курс по этой теме, выпущены для 8-9 и 10-11 классов группой компаний "Просвещение", рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области."В "Просвещении" вышли учебные пособия по генетике для 8-9 и 10-11 классов... Это первые учебные пособия по генетике, которые представлены как самостоятельный курс по данной теме", - рассказали РИА Новости в пресс-службе издательства.Уточняется, что для учеников 8-9 классов авторы подготовили учебное пособие "Практическая молекулярная генетика для начинающих"."В книге ребята познакомятся с рассказами молодых ученых о современных научных открытиях и достижениях, о жизненных ситуациях, в которых эти достижения находят конкретное применение. Авторы используют игровые технологии, практические задания, делятся ссылками на научную литературу, которая позволит расширить кругозор школьников. Пособие написано живым языком, что делает его достаточно увлекательным", – рассказала руководитель центра естественно-научного и математического образования ГК "Просвещение" Зоя Гапонюк.В пособии в наглядной форме рассказывается, например, какие исторические тайны открывает генетика, какова роль научного метода, как гены влияют на поведение человека, как отследить развитие популяции на примере котов и лисиц. Авторы знакомят читателя и с профессиями, связанными с наукой: кто такой палеогенетик или чем занимается генетическая криминалистика.В пособии для старшей школы ученики смогут познакомиться с теоретической стороной генетики и ее фундаментальными основами, в том числе основными законами наследования организмами признаков. По словам авторов, книга подойдет также для углубленного изучения биологии в рамках элективного курса.Наряду с фундаментальными вопросами, в книге затрагиваются сферы практического применения: генная инженерия, генетика человека, генетика спорта. В рамках лабораторных практикумов ученики смогут освоить основные методы молекулярной и цитологической генетики, которые также представлены в пособии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/ekspert-1602766746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, просвещение , общество