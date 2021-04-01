Ленобласть в 2020 году посетили почти 5 миллионов туристов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Ленинградскую область в прошлом году посетили 4,8 миллиона туристов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации, комментируя итоги турсезона-2020.
По его словам, самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты Приозерского и Всеволожского районов, памятники боевой славы на Дороге жизни, исторические кварталы Выборга и базы отдыха Выборгского района.
"В связи с ковидными ограничениями, в минувшем году на туристском рынке региона произошла переориентация – наиболее востребованным стал загородный отдых, в связи с чем загрузка загородных комплексов отдыха, коттеджей, баз отдыха возросла до 100%. При этом, туристический поток сократился всего на 15,8%. Для сравнения: в 2019 году Ленинградскую область посетили 5,7 миллионов человек. Лидерами по количеству туристов также стали Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы, куда приехали свыше миллиона путешественников", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, развитию туристической отрасли способствовало открытие новых туристических маршрутов: "Государева дорога", "Тропа 47" и "Вело47", событийные мероприятия и уникальные экспозиции в музеях области. Важную роль в привлечении туристов в регион также сыграла доступность туристических объектов, которую обеспечивает состояние дорожной сети.
"Сегодня у туриндустрии региона открылись новые возможности: в Ленинградской области вместе со всей страной стартовал третий этап программы кешбэка, инициативы поддерживаются грантами от Ростуризма, бюджет региона выделяет значительные средства на строительство туристской инфраструктуры и многое другое", — отметили в пресс-службе.