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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210401/turpotok-1603766020.html
Ленобласть в 2020 году посетили почти 5 миллионов туристов
Ленобласть в 2020 году посетили почти 5 миллионов туристов
Ленинградскую область в прошлом году посетили 4,8 миллиона туристов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации, комментируя... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:16
2021-04-01T12:16
ленинградская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
выборгский район
выборг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Ленинградскую область в прошлом году посетили 4,8 миллиона туристов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации, комментируя итоги турсезона-2020. По его словам, самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты Приозерского и Всеволожского районов, памятники боевой славы на Дороге жизни, исторические кварталы Выборга и базы отдыха Выборгского района."В связи с ковидными ограничениями, в минувшем году на туристском рынке региона произошла переориентация – наиболее востребованным стал загородный отдых, в связи с чем загрузка загородных комплексов отдыха, коттеджей, баз отдыха возросла до 100%. При этом, туристический поток сократился всего на 15,8%. Для сравнения: в 2019 году Ленинградскую область посетили 5,7 миллионов человек. Лидерами по количеству туристов также стали Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы, куда приехали свыше миллиона путешественников", — сказал собеседник агентства.Кроме того, развитию туристической отрасли способствовало открытие новых туристических маршрутов: "Государева дорога", "Тропа 47" и "Вело47", событийные мероприятия и уникальные экспозиции в музеях области. Важную роль в привлечении туристов в регион также сыграла доступность туристических объектов, которую обеспечивает состояние дорожной сети."Сегодня у туриндустрии региона открылись новые возможности: в Ленинградской области вместе со всей страной стартовал третий этап программы кешбэка, инициативы поддерживаются грантами от Ростуризма, бюджет региона выделяет значительные средства на строительство туристской инфраструктуры и многое другое", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210325/energosberezhenie-1602879097.html
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выборг
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), выборгский район, выборг, приозерский район

Ленобласть в 2020 году посетили почти 5 миллионов туристов

12:16 01.04.2021
 
© РИА Новости / Юрия Абрамочкин Фонтаны в Петергофе
Фонтаны в Петергофе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Юрия Абрамочкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Ленинградскую область в прошлом году посетили 4,8 миллиона туристов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации, комментируя итоги турсезона-2020.
По его словам, самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты Приозерского и Всеволожского районов, памятники боевой славы на Дороге жизни, исторические кварталы Выборга и базы отдыха Выборгского района.
"В связи с ковидными ограничениями, в минувшем году на туристском рынке региона произошла переориентация – наиболее востребованным стал загородный отдых, в связи с чем загрузка загородных комплексов отдыха, коттеджей, баз отдыха возросла до 100%. При этом, туристический поток сократился всего на 15,8%. Для сравнения: в 2019 году Ленинградскую область посетили 5,7 миллионов человек. Лидерами по количеству туристов также стали Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы, куда приехали свыше миллиона путешественников", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, развитию туристической отрасли способствовало открытие новых туристических маршрутов: "Государева дорога", "Тропа 47" и "Вело47", событийные мероприятия и уникальные экспозиции в музеях области. Важную роль в привлечении туристов в регион также сыграла доступность туристических объектов, которую обеспечивает состояние дорожной сети.
"Сегодня у туриндустрии региона открылись новые возможности: в Ленинградской области вместе со всей страной стартовал третий этап программы кешбэка, инициативы поддерживаются грантами от Ростуризма, бюджет региона выделяет значительные средства на строительство туристской инфраструктуры и многое другое", — отметили в пресс-службе.
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Ленинградская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Выборгский районВыборгПриозерский район
 
 
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