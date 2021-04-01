https://ria.ru/20210401/turizm-1603792144.html

Москва и Петербург запускают совместную инфосистему для туристов

Москва и Петербург запускают совместную инфосистему для туристов

Москва и Санкт-Петербург запускают совместную информационную систему для туристов, в ней будут отражены главные события в жизни двух городов, сообщила... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:38

2021-04-01T15:38

2021-04-01T15:39

туризм

туризм

екатерина проничева

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москва

санкт-петербург

отдых

путешествия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург запускают совместную информационную систему для туристов, в ней будут отражены главные события в жизни двух городов, сообщила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева на пресс-конференции, посвященной развитию туристической отрасли в российских столицах."Мы объявляем о новой программе информационного сопровождения. Безусловно Москва и Санкт-Петербург находятся в постоянном тесном контакте. Наша основная задача — якорные события, которые происходят в жизни наших городов, сделать местами притяжения. Люди, которые приедут на фестивали в Москве или на мероприятия в Санкт-Петербурге, смогут получить полную информацию, что происходит в городе-соседе, быстро принять решение, собраться и продолжить свое путешествие", — рассказала Проничева.Также она приглашает бизнес принять участие в создании отдельных туристических продуктов в рамках общей информационной программы."Наша задача — сформировать программу "City break": объявить, как повод, возможность приехать в Москву и, комбинированно, в Санкт-Петербург, а уже задача бизнеса присоединиться и сформировать пакетные предложения", — добавила она.По словам Проничевой, совместная программа также позволит простимулировать развитие детского и школьного туризма. "Самый важный стимул для путешествий и развития детского туризма — это как раз создание единой информационной системы о том, что происходит в двух городах. Мы в рамках совместной работы предполагаем обмениваться опытом, создавать совместные новые продукты и продвигать их", — добавила она.

https://ria.ru/20210331/smekhova-1602995822.html

https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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