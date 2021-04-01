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Названы четыре главные ошибки при стирке
Названы четыре главные ошибки при стирке
Эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл в беседе с Sun назвал четыре главные ошибки, которые люди допускают при стирке. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T07:18
2021-04-01T07:18
sun
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл в беседе с Sun назвал четыре главные ошибки, которые люди допускают при стирке.Специалист объяснил, что стоит отказаться от использования кондиционера для белья, так как он может помешать стирке. Это происходит из-за того, что жидкость приводит к накоплению мыла внутри машины. Кроме того, кондиционер делает одежду более легковоспламеняемой, поэтому он абсолютно не подходит для детского белья, добавляет Айредейл. Одна из самых больших ошибок при стирке – недостаточная или чрезмерная загрузка стиральной машинки, отмечает эксперт. Если положить слишком мало вещей, то неэффективно тратятся моющее средство, вода и энергия, слишком много – одежда может не очиститься, а срок службы машинки – сократиться.Айрендел подчеркнул важность использования специального мешка во время деликатной стирки нижнего белья. В противном случае вещи могут повредиться и износиться гораздо быстрее.В заключение специалист предупредил, что после процедуры дверцу или крышку стиральной машины следует оставить открытой, чтобы она полностью высохла. Это предотвратит появление неприятного запаха и образование плесени.
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sun, общество

Названы четыре главные ошибки при стирке

07:18 01.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкСтиральная машина
Стиральная машина - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл в беседе с Sun назвал четыре главные ошибки, которые люди допускают при стирке.
Специалист объяснил, что стоит отказаться от использования кондиционера для белья, так как он может помешать стирке. Это происходит из-за того, что жидкость приводит к накоплению мыла внутри машины. Кроме того, кондиционер делает одежду более легковоспламеняемой, поэтому он абсолютно не подходит для детского белья, добавляет Айредейл.
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11 октября 2020, 01:36Распространение коронавируса
Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
Одна из самых больших ошибок при стирке – недостаточная или чрезмерная загрузка стиральной машинки, отмечает эксперт. Если положить слишком мало вещей, то неэффективно тратятся моющее средство, вода и энергия, слишком много – одежда может не очиститься, а срок службы машинки – сократиться.
Айрендел подчеркнул важность использования специального мешка во время деликатной стирки нижнего белья. В противном случае вещи могут повредиться и износиться гораздо быстрее.
В заключение специалист предупредил, что после процедуры дверцу или крышку стиральной машины следует оставить открытой, чтобы она полностью высохла. Это предотвратит появление неприятного запаха и образование плесени.
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