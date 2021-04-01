https://ria.ru/20210401/stirka-1603727204.html

Названы четыре главные ошибки при стирке

Названы четыре главные ошибки при стирке

Эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл в беседе с Sun назвал четыре главные ошибки, которые люди допускают при стирке. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T07:18

2021-04-01T07:18

2021-04-01T07:18

sun

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл в беседе с Sun назвал четыре главные ошибки, которые люди допускают при стирке.Специалист объяснил, что стоит отказаться от использования кондиционера для белья, так как он может помешать стирке. Это происходит из-за того, что жидкость приводит к накоплению мыла внутри машины. Кроме того, кондиционер делает одежду более легковоспламеняемой, поэтому он абсолютно не подходит для детского белья, добавляет Айредейл. Одна из самых больших ошибок при стирке – недостаточная или чрезмерная загрузка стиральной машинки, отмечает эксперт. Если положить слишком мало вещей, то неэффективно тратятся моющее средство, вода и энергия, слишком много – одежда может не очиститься, а срок службы машинки – сократиться.Айрендел подчеркнул важность использования специального мешка во время деликатной стирки нижнего белья. В противном случае вещи могут повредиться и износиться гораздо быстрее.В заключение специалист предупредил, что после процедуры дверцу или крышку стиральной машины следует оставить открытой, чтобы она полностью высохла. Это предотвратит появление неприятного запаха и образование плесени.

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235849.html

https://ria.ru/20200115/1563461953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sun, общество