https://ria.ru/20210401/sroki-1603721186.html

Названы возможные сроки расследования инцидента с Ever Given

Названы возможные сроки расследования инцидента с Ever Given

РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T00:56

2021-04-01T00:56

2021-04-01T00:57

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

китай

роттердам

нидерланды

в мире

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КАИР, 1 апр — РИА Новости. На завершение расследования инцидента с блокировкой Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given уйдет не менее недели, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.По его словам, специалисты выяснят все обстоятельства происшествия, проанализировав "черный ящик", записывавший все разговоры и все действия экипажа, а также различные видеозаписи и документы.Расследование инцидента началось в среду. В состав спецкомиссиивходят специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям, сообщил Рабиа.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно удалось сдвинуть после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 18.00 понедельника (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.

https://ria.ru/20210401/rassledovanie-1603720779.html

суэцкий канал

китай

роттердам

нидерланды

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2021

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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, китай, роттердам, нидерланды, в мире