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"Теперь мир может быть спокоен": Суэцкий канал открыли для движения

"Теперь мир может быть спокоен": Суэцкий канал открыли для движения

Кризис в Суэцком канале завершился. Контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю перекрыл движение судов по водной артерии, сняли с мели. Финал... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:15

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ever given

суэцкий канал

фото

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Кризис в Суэцком канале завершился. Контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю перекрыл движение судов по водной артерии, сняли с мели. Финал спасательной операции — в фотоленте Ria.ru.

суэцкий канал

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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