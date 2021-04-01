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Бритни Спирс плакала две недели после просмотра фильма о себе
Бритни Спирс плакала две недели после просмотра фильма о себе
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что плакала две недели после того, как посмотрела отрывки документального... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T02:28
2021-04-01T02:28
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бритни спирс
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что плакала две недели после того, как посмотрела отрывки документального фильма о себе под названием Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс").По словам исполнительницы, ее жизнь всегда была "предметом спекуляций". СМИ постоянно обсуждали, часто выставляли звезду в негативном свете и делают это до сих пор. "Жизнь продолжается и не стоит на месте, а мы остаемся такими же хрупкими и чувствительными", — отметила певица. К тексту она прикрепила видео, на котором танцует в топе ярко-красного цвета и белых шортах. По словам поп-звезды, танцы помогают ей справляться с негативом и быть счастливой. Скандальный фильм о жизни исполнительницы вышел в начале февраля на платформе Hulu. В основу картины легли материалы газеты The New York Times, собранные за последние 12 лет.В документалке рассказывают и о движении #FreeBritney, возникшем в 2007 году (после того, как у исполнительницы случился психологический срыв), и о последующем опекунстве над ней отца Джейми Спирса.
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кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, бритни спирс

Бритни Спирс плакала две недели после просмотра фильма о себе

02:28 01.04.2021
 
© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что плакала две недели после того, как посмотрела отрывки документального фильма о себе под названием Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс").
По словам исполнительницы, ее жизнь всегда была "предметом спекуляций". СМИ постоянно обсуждали, часто выставляли звезду в негативном свете и делают это до сих пор. "Жизнь продолжается и не стоит на месте, а мы остаемся такими же хрупкими и чувствительными", — отметила певица.

"Я не смотрела этот документальный фильм целиком. Но, судя по тому, что я увидела, меня смутило, в каком свете меня представили. Я плакала две недели, и все еще иногда плачу", — написала Спирс.

К тексту она прикрепила видео, на котором танцует в топе ярко-красного цвета и белых шортах. По словам поп-звезды, танцы помогают ей справляться с негативом и быть счастливой.
"Каждый день танцы приносят мне радость. Я здесь не для того, чтобы быть идеальной. Совершенство — это скучно. Я здесь, чтобы делиться добротой", — добавила Спирс.
Скандальный фильм о жизни исполнительницы вышел в начале февраля на платформе Hulu. В основу картины легли материалы газеты The New York Times, собранные за последние 12 лет.
В документалке рассказывают и о движении #FreeBritney, возникшем в 2007 году (после того, как у исполнительницы случился психологический срыв), и о последующем опекунстве над ней отца Джейми Спирса.
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