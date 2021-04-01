https://ria.ru/20210401/spear-1603586670.html

Бритни Спирс плакала две недели после просмотра фильма о себе

Бритни Спирс плакала две недели после просмотра фильма о себе

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что плакала две недели после того, как посмотрела отрывки документального... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T02:28

2021-04-01T02:28

2021-04-01T02:28

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что плакала две недели после того, как посмотрела отрывки документального фильма о себе под названием Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс").По словам исполнительницы, ее жизнь всегда была "предметом спекуляций". СМИ постоянно обсуждали, часто выставляли звезду в негативном свете и делают это до сих пор. "Жизнь продолжается и не стоит на месте, а мы остаемся такими же хрупкими и чувствительными", — отметила певица. К тексту она прикрепила видео, на котором танцует в топе ярко-красного цвета и белых шортах. По словам поп-звезды, танцы помогают ей справляться с негативом и быть счастливой. Скандальный фильм о жизни исполнительницы вышел в начале февраля на платформе Hulu. В основу картины легли материалы газеты The New York Times, собранные за последние 12 лет.В документалке рассказывают и о движении #FreeBritney, возникшем в 2007 году (после того, как у исполнительницы случился психологический срыв), и о последующем опекунстве над ней отца Джейми Спирса.

https://ria.ru/20210326/spears-1602783904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, бритни спирс