https://ria.ru/20210209/spears-1596553940.html
Фанаты считают, что Джастин Тимберлейк предал Бритни Спирс
Фанаты считают, что Джастин Тимберлейк предал Бритни Спирс
В пятницу на сайте The New York Times вышел документальный фильм Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс. — Прим. ред.), посвященный карьере и жизни... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T04:04
2021-02-09T04:04
2021-02-09T04:04
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В пятницу на сайте The New York Times вышел документальный фильм Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс. — Прим. ред.), посвященный карьере и жизни Бритни Спирс. После премьеры пользователи обрушились с критикой на экс-бойфренда поп-певицы Джастина Тимберлейка, обвинив его в предательстве, сообщает Insider. В ленте рассказывают о движении #FreeBritney, возникшем в 2007-м году, после того, как у исполнительницы случился психологический срыв, и последующем опекунстве над ней отца. Вскользь упоминают и о романе Спирс и Тимберлейка, который длился с 1998 по 2002 годы. Именно этот период в жизни поп-звезд почему-то вызвал негативную реакцию у поклонников.По информации Insider, многих возмутило, что почти 20 лет назад, в 2002-м году, музыкант жаловался журналистам, что Спирс его бросила, а затем обвинил ее в измене, раскрывая всем подробности их интимной жизни. Сейчас фанаты уверены, что Тимберлейк специально "оговорил Бритни" и воспользовался их расставанием, чтобы построить свою сольную карьеру. Ведь вскоре он выпустил трек "Cry me a river", якобы посвященный разрыву с Бритни. Песня в результате стала хитом. "Я все еще жду, когда Джастин Тимберлейк публично извинится перед Бритни Спирс", — написала в твиттере видеоблогер Габби Ханна."Меня бесит общее женоненавистничество, которое привело к падению Бритни. #FreeBritney ", — прокомментировала VeeEmm_92. "Посмотрев эту документалку про Бритни, надо публично признать, что Джастин Тимберлейк начал свою сольную карьеру с нее. Он нажился на их личных отношениях", — считает ladypocono.Многие вспомнили еще один скандальный эпизод, связанный с Тимберлейком. Речь о его выступлении с Джанет Джексон на Суперкубке в 2004-м году. Тогда они исполняли песню "Rock your body", и внезапно Джастин сорвал с певицы часть топа, оголив ее грудь. Прямую трансляцию тогда смотрели миллионы зрителей. И хотя оба музыканта извинились за этот инцидент, сейчас пользователи считают, что он неслучайно унизил и сестру Майкла Джексона. "Взрослея, я узнаю, что Джастин Тимберлейк все это время был злодеем. Сначала с Бритни, потом с Джанет", — написала foyinog. "Никогда не забывайте, что Джастин Тимберлейк начал сольную карьеру, "бросив Бритни под автобус", а вскоре также поступил с Джанет Джексон", — присоединилась к обсуждению tcke88.В Insider уточняют, недавно неприязнь между Спирс и Тимберлейком, похоже, исчезла.В апреле Бритни опубликовала в Instagram видео своего танца под песню Джастина "Filthy".Тимберлейк отреагировал на запись, оставив комментарий в виде смайликов с поднятыми вверх руками. Этот знак означает "восторг".
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стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, джанет джексон, майкл джексон, бритни спирс, джастин тимберлейк
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости
. В пятницу на сайте The New York Times вышел
документальный фильм Framing Britney Spears ("Обвиняя Бритни Спирс. — Прим. ред.), посвященный карьере и жизни Бритни Спирс. После премьеры пользователи обрушились с критикой на экс-бойфренда поп-певицы Джастина Тимберлейка, обвинив его в предательстве, сообщает
Insider.
В ленте рассказывают о движении #FreeBritney, возникшем в 2007-м году, после того, как у исполнительницы случился психологический срыв, и последующем опекунстве над ней отца. Вскользь упоминают и о романе Спирс и Тимберлейка, который длился с 1998 по 2002 годы. Именно этот период в жизни поп-звезд почему-то вызвал негативную реакцию у поклонников.
По информации Insider, многих возмутило, что почти 20 лет назад, в 2002-м году, музыкант жаловался журналистам, что Спирс его бросила, а затем обвинил ее в измене, раскрывая всем подробности их интимной жизни.
Сейчас фанаты уверены, что Тимберлейк специально "оговорил Бритни" и воспользовался их расставанием, чтобы построить свою сольную карьеру. Ведь вскоре он выпустил трек "Cry me a river", якобы посвященный разрыву с Бритни. Песня в результате стала хитом.
"Я все еще жду, когда Джастин Тимберлейк публично извинится перед Бритни Спирс", — написала в твиттере видеоблогер Габби Ханна.
"Меня бесит общее женоненавистничество, которое привело к падению Бритни. #FreeBritney ", — прокомментировала
VeeEmm_92.
"Посмотрев эту документалку про Бритни, надо публично признать, что Джастин Тимберлейк начал свою сольную карьеру с нее. Он нажился на их личных отношениях", — считает
ladypocono.
Многие вспомнили еще один скандальный эпизод, связанный с Тимберлейком. Речь о его выступлении с Джанет Джексон на Суперкубке в 2004-м году. Тогда они исполняли песню "Rock your body", и внезапно Джастин сорвал с певицы часть топа, оголив ее грудь. Прямую трансляцию тогда смотрели миллионы зрителей. И хотя оба музыканта извинились за этот инцидент, сейчас пользователи считают, что он неслучайно унизил и сестру Майкла Джексона.
"Взрослея, я узнаю, что Джастин Тимберлейк все это время был злодеем. Сначала с Бритни, потом с Джанет", — написала
foyinog.
"Никогда не забывайте, что Джастин Тимберлейк начал сольную карьеру, "бросив Бритни под автобус", а вскоре также поступил с Джанет Джексон", — присоединилась
к обсуждению tcke88.
В Insider уточняют, недавно неприязнь между Спирс и Тимберлейком, похоже, исчезла.
В апреле Бритни опубликовала
в Instagram видео своего танца под песню Джастина "Filthy".
"Я знаю, что у нас был один из самых громких разрывов в мире за последние 20 лет. Но этот человек — гений! Отличная песня, Джастин", — написала тогда исполнительница.
Тимберлейк отреагировал на запись, оставив комментарий в виде смайликов с поднятыми вверх руками. Этот знак означает "восторг".